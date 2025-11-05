El Equipo Nacional de Puerto Rico disputará dos juegos de exhibición ante equipos de Grandes Ligas como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según el calendario de entrenamientos primaverales anunciado el miércoles por Major League Baseball.

El conjunto boricua formará parte de los 28 encuentros de exhibición programados para el 3 y 4 de marzo, en los que equipos del Clásico enfrentarán a franquicias de MLB en Arizona y Florida.

Puerto Rico jugará el martes 3 de marzo ante los Red Sox de Boston, y al día siguiente frente a los Twins de Minnesota, como parte de su última etapa de preparación antes del inicio del torneo. Ambos juegos serían en el área de Fort Myers, Florida, donde ambos los Red Sox y Twins tienen sus sedes de entrenamiento primaveral.

Estos compromisos permitirán al equipo de Puerto Rico ajustar su alineación y ritmo de juego antes de debutar oficialmente en la primera ronda del Clásico Mundial, que arrancará el 6 de marzo. La fase inicial del torneo se celebrará en tres sedes del continente americano: Miami, Houston y San Juan. Habrá una cuarta en Tokio, Japón.

Entre los demás enfrentamientos destacados, Estados Unidos —subcampeón de 2023— se medirá a los Giants el 3 de marzo y a los Rockies el 4 en Arizona. En total, cada jornada contará con 14 partidos, lo que promete un ambiente internacional sin precedentes en el marco de los entrenamientos de primavera.

Será la primera vez desde 2013 que Puerto Rico alberga partidos del Clásico Mundial, con el estadio Hiram Bithorn de San Juan como sede de la ronda inicial. Sus rivales de grupo serán Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.