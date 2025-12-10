El “Dream Home Run Derby & Celebrity Softball Game, Team Rubio Edition” del lanzador boricua José Berríos se presenta este año con la misión de ser un evento deportivo inclusivo.

Por primera vez en tres ediciones, los dos equipos serán capitaneados por participantes del programa Challenger Baseball de la Fundación La Mákina de Berríos. Ambos con síndrome de Down, no solo estarán presentes sino que verán acción en el choque de este sábado en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

Daniel Santiago liderará el Team La Mákina, junto al bayamonés y Darell Hernaíz, Javier Báez, Fernando Cruz, Javier Vázquez, JC Romero, Brooke Nelson, Iván Rodríguez, Elvis Crespo, Saudy Rivera, Johnny Lozada, Molusco, Gongo Fishing, D.OZi y Eix.

Por su parte el Team Sugar estará guiado por Gabriel Torres junto Edwin “Sugar” Díaz, Francisco Lindor, Joel Piñeiro, Alexis Ríos, Karla Claudio, Edwin Rodríguez, Luis Vázquez, Orlando Román, Félix “Tito” Trinidad, Amanda Serrano, Jay Fonseca, Wisin, Jesús “Motorita” Feliciano, Benito Santiago, Deddie Romero y Ken-Y.

“Me di cuenta que mi pasión fueron y siguen siendo los niños. Que sean ellos los protagonistas, que tengan la oportunidad de vernos, de conocernos, de ver que somos seres humanos igual que ellos y que ellos tiene la misma oportunidad que nosotros tuvimos, ese es el propósito”, compartió Berríos este miércoles durante la presentación del evento en un hotel de la capital.

Un día para cientos de familias y comunidades

Previo al juego, unos 50 niños de los residenciales públicos del país, seleccionados por líderes recreativos recibirán clínicas por parte de Berríos y Díaz.

Díaz pactó un acuerdo de tres temporadas y $69 millones con los Dodgers de Los Ángeles. El hecho fue la razón por la que el taponero no estuvo presente en la conferencia de prensa. El relevista de los Yankees de Nueva York Fernando Cruz estuvo en su representación.

“El mejor el privilegio es poder servirle a mi isla de esta manera, los jóvenes y a los niños. Esto es una iniciativa que realmente para mí significa mucho porque es poder dar para atrás por gracias, lo que por gracias he recibido”, manifestó Cruz.

Asimismo, sobre 500 residentes de vivienda pública llegarán al estadio para presenciar de la actividad, confirmó, de otro lado, la secretaria de Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña .

“Con las ayudas, con lo que recaudemos seguimos impartiendo lo que es (apoyo) alrededor de Puerto Rico y seguir bendiciendo a lo que son los niños y las familias. Mi gratitud y mi felicidad es que tenga la oportunidad de compartir con ellos, darle la oportunidad a ellos de conocernos y que sean parte de nosotros”, comentó Berríos.

“Entiendo que cuando deje al béisbol a eso me dedicaré, seguir dándole la oportunidad a los niños”, aseguró el también padre de tres hijos.

La visión detrás del impacto

Para Samuel Zapata, director ejecutivo de Fundación La Mákina, este evento crece año tras año a consecuencia de alianzas como las que tienen con Vivienda, así como con decenas de auspiciadores.

Para la edición del sábado en particular, Zapata no tiene una meta económica en mente sino recibir la mayor cantidad de ayudas para mantener un apoyo constante a la niñez boricua.

Su misión es que, para el próximo año, otras fundaciones y entidades repliquen su modelo de aportar al país.

“Mi misión es que no solamente la Fundación La Mákina lo tiene que hacer, lo podemos hacer todo”, sentenció Zapata.