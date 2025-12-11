Con un elevado de sacrificio de William Simoneit, los Leones de Ponce dejaron en el terreno, 3-2, a los Senadores de San Juan en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Ponce mejoró su marca a 14-11 para continuar en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), mientras que San Juan ocupa el sótano con 8-17.

Los Senadores y los Leones se enfrascaron en otro duelo monticular hasta que Matt Bottcher rompió el hielo al marcar la primera carrera del partido para Ponce con un sencillo de Edwin Díaz en la sexta entrada. Fue el quinto indiscutible de los sureños en el desafío.

Posteriormente, en la séptima entrada, Sammy Hernandez se embasa por error en fildeo de segunda base Yariel Gonzalez y Matthew Batten anotaba para el 2-0. La novena capitalina empató el partido aprovechando también los errores en la octava entrada.

Primero, Delvin Pérez llegó a la inicial por un error en fildeo del jardinero izquierdo de los Leones, Matt Bottcher, al tiempo que Jan Mercado concretaba la primera carrera. Acto seguido, llegó la anotación del desempate 2-2 con un lanzamiento desviado del lanzador Andrew Marrero.

Con el partido igualado, el serpentinero de los Senadores, Ivan Houellemont, abrió la parte baja de la novena entrada con una base por bolas a Edwin Díaz. Inmediatamente después, Anthony Calarco pegó una línea de hit al jardín central y puso la carrera del gane a 90 pies del plato. Mattew Batten dio una roleta para un out forzado y Simoneit conectó el elevado clave para que Ponce se apuntara el triunfo.

El veterano Fernando Cabrera obtuvo su primer triunfo de la temporada luego de lanzar en blanco la parte alta de la novena entrada. En cambio, Houellemont (1-1) cargó con el revés al permitir la carrera del gane.

Dramático final en Santurce

En el Estadio Hiram Bithorn, un balk del serpentinero Ren Mukunoki en la novena entrada provocó que los Cangrejeros de Santurce se alzaran con un triunfo, 8-7, ante los Gigantes de Carolina.

Con este triunfo, Santurce elevó su registro a 18-8 para mantenerse en la cima del escalafón liguero. Carolina, por su parte, cayó a 12-14.

El antesalista Jack López abrió la tanda por los Cangrejeros con un doble al jardín izquierdo y llegó a la tercera base con un elevado de sacrificio de Rubén Castro. Entonces, mientras enfrentaba a Edwin Arroyo, el japonés cometió el balk que precipitó a López al plato para terminar el encuentro.

Los Gigantes y los Cangrejeros se fueron “al toma y dame” a lo largo de todo el partido. El primer golpe vino del visitante cuando, luego de un out, Abimelec Ortiz conectó el primer indiscutible de Carolina ante el veterano abridor Adalberto Flores.

El derecho retiró por la vía del ponche al peligroso Johnathan Rodríguez, pero no pudo hacer lo mismo con Ezequiel Pagán, quien luego de mucho batallar conectó un sencillo impulsor de la primera carrera carolinense en la primera entrada.

Un cuadrangular de Josh Hatcher al inicio del segundo acto aumentó la ventaja de los Gigantes 2-0. Sin embargo, lo mejor de la más pesada producción de la artillería cangrejera caería pronto en su cueva.

El intermedista Andrew Velázquez conectó un doble hacia el jardín central para empujar a Adrián del Castillo para el 1-0. Sin embargo, un error en el tiro de Steven Ondina al plato provocó que Velázquez no lo dudara dos veces y continuará su marcha al plato para empatar el desafío 2-2.

En el siguiente turno, Jack López se voló la verja del jardín izquierdo para darle la delantera a Santurce 3-2. La ventaja de Santurce duró hasta la siguiente entrada. Un elevado de sacrificio de Rodríguez empató el partido por segunda vez, 3-3, en la parte alta de la tercera entrada.

Los Cangrejeros rayaron dos carreras más en la parte baja del episodio por error de Hatcher en un elevado de Christian Vázquez para el 5-3. En la parte alta de la quinta entrada, Pagán lo hizo de nuevo. Pegó su segundo sencillo impulsor para que los Gigantes tocaran la puerta de los Cangrejeros en la pizarra 5-4.

Por los locales, Brian Navarreto ripostó con un indiscutible que se extendió al jardín central para el 6-4.

Un ramillete de tres carreras provocó que los Gigantes vinieran de atrás y tomaran la delantera 7-6 en la séptima entrada. En la parte baja, un elevado de sacrificio de Christian Vázquez empató el desafío 7-7.

El derecho Andrew Baker (1-1) se agenció el triunfo en una labor de uno y un tercio de entrada, en las que toleró un hit y propinó dos ponches. Mukunoki se quedó con la derrota y puso su récord en 0-1.

La tribu pinta de blanco a Caguas

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, cinco lanzadores se combinaron para que los Indios de Mayagüez lograran una blanqueada, 5-0, sobre los Criollos de Caguas.

Mayagüez ahora juega para .500 con récord de 12-12 y se apoderó del segundo puesto de la tabla de posiciones de “La Pro”. Caguas, en cambio, empeoró su marca a 12-14.

Los brazos del triunfo, que dejaron que la ofensiva de los Criollos conectaron tres hits, fueron todos derechos. El abridor Ashton Goudeau toleró dos hits, dio tres bases por bolas y propinó tres ponches en cuatro y un tercio de entrada.

Su compañero Luis Quiñones (2-0) se agenció el triunfo tras no permitir carreras, tolerar un hit y propinar retirar a cinco bateadores por la vía del ponche en dos y un tercio de entrada. A la labor de Goudeau y Quiñones le dieron continuidad Carlos Francisco y Jorge López.

Los Indios tuvieron una productiva primera entrada cuando marcaron dos carreras con sencillos de Danny Ortiz y Mario Feliciano. Ocho entradas más tarde, la tribu amplió su ventaja 5-0 con sencillos impulsores de Matthew Lugo e Isan Díaz y un elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera.

La derrota le correspondió a Harrison Francis (1-3) luego de permitir dos carreras limpias en cuatro y un tercio de entrada.

La acción de “La Pro” continuará el jueves, cuando los Indios visiten a los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker, los Cangrejeros reciban a los Leones en el Estadio Hiram Bithorn y los Senadores se enfrenten con los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Todos los partidos podrán verse, a partir de las 7:00 p.m. a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.