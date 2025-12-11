A solo 16 partidos para que concluya la fase regular para los Indios, Mayagüez continúa esperando por un despertar ofensiva que los ayude a escalar puestos en la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Previo a la jornada de este jueves, la ‘Tribu’ presenta un preocupante promedio colectivo de .208, el peor de todo el torneo y muy por debajo de las expectativas planteadas durante la pretemporada. Con marca de 12-12 en el tercer lugar, los Indios se dirigen este jueves a visitar a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

“Nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos en el terreno de juego. Obviamente, no estamos del todo complacidos con el resultado”, expresó a Primera Hora el gerente general de los Indios, Nick Ortiz.

“Entendemos que somos un equipo más ofensivo de lo que hemos estado demostrando, pero confiamos en que los jugadores van a hacer sus ajustes y vamos a ver el equipo que nosotros esperamos”, agregó.

Emmanuel “Pulpo” Rivera se ha convertido en la chispa ofensiva de la novena de la Sultana del Oeste. El antesalista batea para .390, con 32 imparables, 13 carreras empujadas, cinco anotadas, ocho boletos y 11 ponches.

Su estabilidad, que lo coloca como el líder ofensivo del torneo hasta la fecha, ha sido esencial para mantener a Mayagüez en la pelea.

A Rivera, le sigue Anthony García, con promedio de .281, con 16 indiscutibles, 10 remolcadas y anotado otras cinco.

La pieza ofensiva más reciente en llegar, Matthew Lugo, ha respondido en sus primeros siete juegos con el uniforme indio. Acumula siete inatrapables para registrar .292 con el madero.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos aquí ahora mismo. Son los únicos que nos pueden ayudar a ganar... Después en la marcha haremos los ajustes que sean necesarios para poner la mejor plantilla en el terreno de juego”, mencionó Ortiz.

El gerente general señaló que la franquicia aguarda por la confirmación de varios jugadores que podrían integrarse a la LBPRC. Aunque se reservó sus nombres, adelantó que, de concretarse, estos peloteros estarían uniéndose al equipo el próximo martes.

Para esta misma fecha, la pasada campaña, los Indios bateaban en colectivo .240, era la segunda mejor ofensiva del torneo. Se encontraban en el segundo puesto (13-8), empatados con los líderes de ese entonces, Senadores de San Juan.

“Esta liga siempre ha sido una que se define en los últimos dos o tres juegos y estamos esperanzados que nosotros somos uno de los equipos que va a entrar a la serie de postemporada”, aseguró Ortiz.

¿Llega José Berríos?

En cuanto a la posible integración del estelar lanzador José Berríos, Oritz explicó que todo dependerá de su proceso de rehabilitación. El bayamonés viene recuperándose de una inflamación en el codo derecho que lo afectó al cierre de la fase regular en las Grandes Ligas.

“Hay una gran posibilidad. De acuerdo donde está el equipo y de acuerdo, sobre todo a la la progresión de él como lanzador. Él tiene que sentirse que está listo, ya empezó a tirar. Nos vamos a mantener en comunicación y después veremos si en efecto se integra el equipo”, manifestó.

Tras la conferencia de prensa el miércoles del “Dream Home Run Derby & Celebrity Softball Game, Team Rubio Edition”, organizado por la Fundación La Mákina de Berríos, el lanzador expresó a los medios locales que su enfoque inmediato es prepararse para los campos primaverales y para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En ningún momento mencionó la posibilidad de integrarse a los Indios esta campaña.

La temporada regular de la LBPRC concluye el 28 de diciembre, y la postemporada dará comienzo al día siguiente, el 29, con los partidos de Wild Card.