Con el inicio de los Winter Meetings en Orlando, los peces grandes disponibles en el mercado de la agencia libre de las Grandes Ligas, como Kyle Schwarber, Pete Alonso y Edwin “Sugar” Díaz, ya firmaron nuevos contratos. Esto le abrió espacio a figuras como el receptor puertorriqueño Christian Vázquez, quien aseguró haber recibido acercamientos de varios equipos.

“Ha habido mucho interés. Obviamente, es bien temprano para ver ofertas. Estamos esperando que se abran las puertas para firmar lo más pronto posible”, expresó Vázquez a Primera Hora antes del partido del miércoles entre los Cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina en el Estadio Hiram Bithorn.

El bayamonés, cuyo contrato de tres años por $30 millones con los Twins de Minnesota venció al terminar la pasada temporada de las Mayores, optó por no revelar cuáles son las organizaciones que han expresado interés en adquirir sus servicios. No obstante, afirmó que, como agente libre, lo que busca en esta etapa de su carrera es “un equipo ganador”.

“Quiero ganar, volver a los playoffs y sentir esa adrenalina de ganar una Serie Mundial”, compartió el dos veces campeón de la Serie Mundial con los Red Sox de Boston en 2018 y con los Astros de Houston en 2022.

Ese año con los Astros fue la última ocasión que Vázquez jugó en la postemporada de las Mayores, ya que no participó en la Serie Divisional de la Liga Americana que los Twins disputaron al año siguiente y Minnesota no clasificó en 2024 ni en 2025.

El cátcher, de 35 años, viene de una campaña complicada, en la que solo jugó en 65 partidos y bateó para .189, con tres cuadrangulares y 14 carreras impulsadas. Fue su promedio más bajo en las 11 temporadas que lleva en MLB. Además, se perdió los últimos dos meses del torneo debido a una operación para combatir una infección en su hombro izquierdo.

Vázquez quiere dejar atrás estos contratiempos y está jugando con los Cangrejeros en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para llegar a la próxima campaña de las Grandes Ligas en el mejor ritmo posible.

“Estoy bien contento de estar aquí de vuelta y aportar mi granito de arena a la liga. Siempre me ha encantado venir a jugar a Puerto Rico y siento que me ayuda mucho en mi preparación. Cuando yo era chiquito, veía a todos esos Grandes Ligas jugando aquí, así que me gusta darles un show a los niños y a la fanaticada”, sostuvo el receptor.

Vázquez debutó el domingo frente a los Criollos de Caguas como bateador designado, pero el martes jugó como cátcher y el miércoles como inicialista ante los Gigantes de Carolina. Comentó que el plan del dirigente venezolano Omar López es alternarlo en esas tres posiciones por el resto de la temporada ante la abundancia de receptores en Santurce.

“Vamos a estar catchando, jugando primera y de DH. Nos vamos a estar moviendo entre esas tres posiciones porque el plan es quedarme jugando hasta lo último”, manifestó.

Christian Vázquez celebra tras conectar un imparable con los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. ( Suministrada )

Este es el segundo año consecutivo que Vázquez juega en la liga invernal, pero, a diferencia de la ocasión anterior, se unió a un equipo que ha dominado el torneo de principio a fin y marcha en la primera posición de la tabla con marca de 18-8. Vázquez entiende que la clave para este temprano éxito ha sido el buen rendimiento del cuerpo monticular.

“Creo que el pitcheo ha sido la clave para este equipo. El bullpen está increíble. Ayer (martes) catché y tengo que decir que tenemos tremendo pitcheo… Están jugando increíble. Tenemos ahora mismo tremendo clubhouse y tremenda química. La verdad es que se ve bien”, opinó el bayamonés.

En el encuentro en que Vázquez estuvo detrás del plato en Carolina, los Cangrejeros blanquearon a los Gigantes, permitiendo solo cinco imparables. Daryl Thompson se agenció la victoria luego de tolerar tres hits en 5.2 entradas, con dos ponches y tres bases por bola. Su labor fue respaldada por Jordan Morales, Blake Abeyta, Casey Matter y Robert Gsellman.

Thompson ha sido, como de costumbre, el as de Santurce, con efectividad de 1.80 —la sexta mejor del torneo— con 12 ponches y ocho bases por bolas en 25 episodios. Mientras tanto, Vázquez ha bateado para .375 y remolcado tres carreras en los tres encuentros que ha visto acción en “La Pro”.

Debido a su basta experiencia, no sería una sorpresa que el gerente general Carlos Beltrán lo haya incluido en la lista de 35 peloteros de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026.

Afirmó que está dispuesto a volver a representar a la isla, pero desconoce si su nombre está en el listado. “Esperamos estar ahí en marzo. No me han dicho nada, pero esperemos que todo fluya”.