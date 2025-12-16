Carolina. Cuando comience el Clásico Mundial de Béisbol del 5 al 17 de marzo, los tintes de cabello rubio probablemente volverán a escasear en las farmacias alrededor de la isla.

Los integrantes del equipo de Puerto Rico ya hablaron en su chat sobre la posibilidad de volver a pintarse el cabello, como hicieron en las ediciones de 2017 y 2023 para darle vida al “Team Rubio”.

Y aunque llegaron a considerar teñirlo de otros colores, todo apunta a que optarán por el rubio que se ha convertido en tradición y muestra de unión para los boricuas.

“Ya hemos mencionado poco a poco, la cuestión de volver al tinte (rubio)”, admitió José Berríos, estelar lanzador de los Blue Jays de Toronto, en un aparte con la prensa durante el Home Run Derby & Celebrity Softball Game de su Fundación La Makina en el Estadio Roberto Clemente Walker, de Carolina.

“Se habló de cambiar el color, pero todos nos miramos y yo creo que con rojo o azul nos vamos a ver un poquito mal, así que creo que nos vamos a mantener con el rubio”, agregó el derecho, que representó a la isla las últimas dos entregas del torneo.

José Berríos firmando autógrafos de cara a la celebración del Clásico Mundial de Béisbol 2023. ( Carlos Giusti/Staff )

Fernando Cruz, relevista de los Yankees de Nueva York, no formó parte de aquel equipo que cayó en la final de 2017 ante Estados Unidos, pero sí lanzó en 2023 y es fiel creyente de que pintarse el pelo rubio ya forma parte de la cultura puertorriqueña en el Clásico.

“Ese es el tema fuerte. Ha habido varias conversaciones. Ya se está hablando de pintar pelo y eso… Eso es tradición ya. Es parte de representar a Puerto Rico”, comentó Cruz, por su parte.

Esta tradición empezó en 2017 como una broma interna entre los jugadores y, como la novena está en medio de una corrida histórica, se transformó en un fenómeno que acaparó a un país entero. La iniciativa se volvió tan popular entre jóvenes y adultos que, durante el certamen, parecía que Puerto Rico era una isla de puros rubios.

En su segundo turno como dirigente en el Clásico, Yadier Molina volverá a contar con Berríos y Cruz en su cuerpo monticular. Otros lanzadores, como Seth Lugo, también fueron incluidos en la lista de 35 jugadores que sometió la Federación de Béisbol de Puerto Rico a las Grandes Ligas antes de entregar una final en o antes del 3 de febrero.

Berríos registró una efectividad de 4.17 con 139 ponches y 56 bases por bola para un récord de 9-5 en 166 entradas lanzadas durante la pasada temporada. Cruz, en su primera campaña con los Yankees, tuvo un ERA de 3.56 con 72 abanicados y 24 boletos para una marca de 3-4 en 48 capítulos trabajados.

“Yo creo que el bullpen de Puerto Rico es una de las potencias más grandes del béisbol. Todo el mundo sabe que el bullpen de Puerto Rico es una potencia. La verdad es que es increíble estar entre esos nombres. Para mí es una bendición”, opinó Cruz.

Además de Berríos, Lugo y Cruz, el bullpen de Puerto Rico en el Clásico podría incluir a figuras como Emilio Pagán, Jorge López, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Lou Trivino.

“El Clásico es un torneo corto. No es como una temporada larga que se necesita una gran cantidad de pitchers. La pasión y el deseo que nosotros, como boricuas, le ponemos al juego… Hacemos una gran combinación con los que tenemos y a la hora de ejecutar estamos dispuestos para hacerlo”, señaló Berríos.

El Clásico mantendrá su formato de 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco en la próxima edición. Los mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán a eliminación directa, al igual que las semifinales y la final.

La acción del Grupo A se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico, mientras que los cuartos de final se disputarán en Houston, Texas, y las semifinales y la final, en Miami, Florida.