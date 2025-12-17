Los Leones de Ponce han intensificado la pelea por el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Aunque pasaron un susto en la novena entrada al permitir cuatro carreras, Ponce logró el martes imponerse, 6-5, sobre los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner para apuntarse su cuarta victoria consecutiva.

Con este resultado, los melenudos tienen ahora marca de 18-12, dejándolos a un juego y medio del primer puesto del escalafón liguero, que ocupan los Cangrejeros con 20-11 a menos de dos semanas para que concluya la temporada regular.

“Estamos contentos por donde estamos ahora mismo y satisfechos por el buen trabajo que hemos hecho. Nos queda solo esta semana y media de temporada. Lo que queremos es terminar fuerte. La prioridad es clasificar, pero haremos lo posible por terminar en lo más alto de la tabla de posiciones”, expresó Andy González, dirigente de los Leones, a Primera Hora .

Alta del 9no. Bases llenas. 2 outs. Juego 6-4. ¡APAGA Y VÁMONOS, QUE ES TARDE! 😱 pic.twitter.com/8O7ba3qPef — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 17, 2025

No es un secreto que Ponce quiere evitar a toda costa el desenlace del torneo anterior, cuando se vio obligado a buscar su boleto a la postemporada a través del “Wild Card” y fue eliminado por los Criollos de Caguas.

Si continúan con su racha ganadora y finalizan la serie regular entre los primeros dos puestos, los selváticos asegurarían un pase directo a una de las dos semifinales del torneo y no tendrían que ver acción en el juego de comodín.

González atribuyó el buen momento que atraviesa la novena de la “Perla del Sur” en su segundo año como mánager al trabajo que ha hecho su cuerpo monticular y a la manera que su ofensiva ha respondido a lo largo de la campaña.

“El pitcheo nativo que tenemos ha sido importante y lo que nos ha llevado aquí… Cuando armamos esta plantilla, el plan en todo momento era irnos con el pitcheo nativo, que nos ha dado resultado en los últimos dos años y este año ha hecho el trabajo. Ese siempre fue el plan: quedarnos con nuestros lanzadores nativos y buscar los importados en la ofensiva”, compartió el piloto del equipo ponceño.

“En cuestión de ofensiva, hemos traído a peloteros con un poco más de experiencia, como Dalton Guthrie y Will Simoneit, que está cachando detrás del plato. Es una combinación. Hasta ahora vamos bien y esperamos que los muchachos sigan respondiendo”, abundó.

Guthrie batea para .330, tercer mejor en la LBPRC, con 35 hits, 13 carreras remolcadas y un cuadrangular en 30 partidos. Esto, a pesar de irse de 5-0 frente a Santurce. El estadounidense, de 29 años con experiencia en las Grandes Ligas, es el único bateador de Ponce que figura entre los mejores 10 promedios de bateo en “La Pro”.

Letales en la loma

Y es que la fortaleza de los Leones ha sido su rotación de lanzadores, cuya mayoría viene de lanzar la campaña anterior en la Liga de Béisbol Superior Doble A. Son los dueños de la segunda mejor efectividad colectiva del torneo con 2.57, solo superados por los campeones Indios de Mayagüez, que registran 2.52. Sin embargo, lideran en juegos salvados con 12 y blanqueadas con seis.

Uno de estos lanzadores que tiene a Ponce en esta posición es Bryant Salgado, quien el martes no permitió carreras y solo toleró dos imparables en siete entradas ante los líderes de “La Pro”. Salgado, de 25 años y oriundo de Río Piedras, viene de su primera campaña en la Doble A con los Cachorros de Ponce y también jugó con Barranquitas en la Coliceba. Además, vistió el uniforme de Caguas y Mayagüez en el pasado, pero nunca había atravesado un momento como este.

“En el pitching staff nosotros tenemos una química que se ve obvia. Gracias a Dios, los resultados se están viendo en la loma. Todos nos ayudamos entre nosotros, nos decimos en qué estamos fallando y eso es lo que nos ha permitido tener estos resultados”, comentó el derecho a este medio.

Salgado amaneció el miércoles con una efectividad de 1.19, la segunda mejor de la LBPRC, con 20 ponches y 10 bases por bola en 30.1 entradas. El joven riopedrense acreditó el nivel en el que está lanzando al uso de su cutter, un pitcheo que antes no solía utilizar con frecuencia pese a tenerlo en su arsenal.

“La verdad es que este año encontré un pitcheo que no usaba mucho en años anteriores. Estoy utilizando más el cutter y siento que, cuando lo ejecuto, cae bien en la zona y me saca de lo que tenga que salir. Si necesito un doble play, me lo da y, si necesito un ponche, también. Gracias a Dios, ese pitcheo me está cambiando la carrera”, contó Salgado.

Bryant Salgado, de los Leones de Ponce, hace un lanzamiento frente a los Cangrejeros de Santurce. ( Suministrada / Leones de Ponce )

Otros lanzadores que se han destacado en el bullpen de los Leones son los zurdos Eric Torres y Gabriel Rodríguez, quienes figuran entre los líderes en ponches del torneo con 30 y 29 cada uno. A su vez, el cerrador Andrew Marrero encabeza el reglón de salvamentos con 11.

Los Leones buscarán extender su racha ganadora a cinco este miércoles, cuando visiten a los Cangrejeros en el Estadio Hiram Bithorn a las 7:00 p.m.