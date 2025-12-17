El derecho Ashton Goudeau mostró una vez más su dominio sobre la loma y los Indios de Mayagüez blanquearon, 1-0, a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con este resultado, Mayagüez mejoró su récord a 14-15, mientras que Carolina cayó a 15-16 en la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Goudeau (3-0) permitió una carrera, toleró dos inatrapables, ponchó a dos bateadores y concedió tres bases por bolas en su labor de cinco entradas. El importado continúa como líder de efectividad del torneo al permitir 0.28 carreras por cada nueve entradas.

PUBLICIDAD

Azúcar para el café, por favor, que los brazos de Mayagüez van para lejos. 😅 pic.twitter.com/q2xW3xOccl — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 17, 2025

Sin embargo, su labor estuvo bien respaldada por sus compañeros Derek West, Carlos Francisco y Luis Quiñones, quienes marginaron entre los tres a la ofensiva del equipo carolinense a un hit. Quiñones consiguió su primer salvamento en una temporada en la que no ha permitido carreras en 18.2 entradas.

Los Indios anotaron su única carrera del partido en el primer episodio, producto de un sencillo de Emmanuel Rivera al jardín central.

La derrota fue para el abridor Jonathan Bermúdez (1-2). El zurdo dio paso a la única carrera del partido, toleró tres hits, registró cinco ponches y dio tres bases por bolas.

Onix Vega desplega su poder en el Bithorn

El receptor Onix Vega se fue para la calle en dos ocasiones y los Criollos de Caguas se apuntaron una victoria, 7-4, sobre los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn.

El resultado se combinó con una derrota de los Gigantes ante los Indios. Caguas y Carolina vuelven a estar empatados en el tercer lugar del torneo con marca de 15-16. Por su parte, San Juan ocupa el último lugar del escalafón liguero con un balance de 9-21.

La Yegüita sigue descontando terreno y nos acercamos a la última curva. 🥵 pic.twitter.com/DhNQ6llDgU — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 17, 2025

Un elevado de sacrificio de Vimael Machín, luego de dos outs, hizo que los Criollos marcaran la tónica del desafío y fueran el primer equipo en pisar el plato en la primera entrada.

En la parte alta del siguiente acto, la Yegüita volvió al ataque ante los envíos del abridor de los Senadores Cole Stasio al anotar dos carreras, producto de un sencillo de Bryan Torres, para ampliar su ventaja 3-0.

PUBLICIDAD

La producción de los Criollos fue coronada con un cuadrangular de dos carreras de Vega que puso el partido 5-0 en la cuarta entrada.

Los Senadores ripostaron en la parte baja con otro cuadrangular. El batazo de cuatro esquinas provino del madero de Narciso Crook, con Yariel González en las almohadillas, para acercarse 5-2.

Un lanzamiento desviado del relevista de los Criollos, Wyatt Olds, con las bases llenas hizo que los Senadores anotaran su tercera carrera del partido en la sexta entrada. Después, Roberto Enríquez remolcó una más para que San Juan le tocara la puerta a Caguas, 5-4, en la séptima entrada.

El segundo cuadrangular de Vega se combinó con un doble de Kristian Campbell para que los Criollos pusieran la pizarra 7-4.

La victoria fue del abridor de los Criollos, Harrison Francis (2-3), después de permitir dos carreras en cinco entradas, en las que toleró cuatro imparables y dio cinco ponches.

Su compañero Roel Ramírez obtuvo su primer salvamento. Stasio (0-1) se quedó con la derrota luego que fueran a su cuenta tres carreras criollas en su labor de tres entradas.

Los Leones se acercan al primer lugar

El jugador del cuadro Matt Batten conectó tres hits y remolcó tres carreras para ayudar a los Leones de Ponce a conseguir una victoria, 6-5, sobre los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Ponce ahora coloca su foja en 18-12 para acercarse a un juego y medio del primer lugar del torneo, que es ocupado por los Cangrejeros con registro de 20-11.

PUBLICIDAD

Alta del 9no. Bases llenas. 2 outs. Juego 6-4. ¡APAGA Y VÁMONOS, QUE ES TARDE! 😱 pic.twitter.com/8O7ba3qPef — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 17, 2025

Batten bateó de 4-3 y tan sólo le faltó un triple para batear para el ciclo, mientras que Bryant Salgado (3-1) lució en la loma para llevarse el triunfo. El derecho dio paso a dos hits y ponchó a tres bateadores en su labor de siete episodios.

Los Cangrejeros hicieron valer su primera amenaza del partido cuando Jeremy Arocho conectó un rodado para out forzado que ayudó a Adrián del Castillo a llegar al plato para poner la pizarra 1-0 en la segunda entrada. Del Castillo había llegado a la inicial luego de recibir un pelotazo de Salgado.

En la tercera entrada, William Simoneit llegó a base por un error en tiro del tercera base de los Cangrejeros Yohandy Morales y, posteriormente, anotó la carrera del empate 1-1 con un indiscutible de Matt Bottcher al jardín central. Las primeras dos carreras del partido fueron inmerecidas.

Un jonrón de Batten al inicio de la quinta entrada le dio a la novena sureña la delantera, 2-1.

Los Leones continuaron con su bateo oportuno en la sexta entrada, aprovechando que el derecho Jason García golpeó con un lanzamiento a Edwin Díaz y luego le dio un boleto gratis a Jacob Berry. Acto seguido, Anthony Calarco y Batten conectaron dobles impulsores de carrera, mientras que Bottcher pegó un sencillo para poner la pizarra 6-1.

La novena santurcina marcó cuatro carreras, con tres sencillos, en la novena entrada para acercarse a Ponce, 6-5.

El derecho Andrew Marrero consiguió su undécimo salvamento de la temporada para continuar como líder de ese departamento. En tanto, el derecho Adalberto Flores (0-2) cargó con el revés al permitir dos carreras, una de ellas limpia, en cuatro entradas.

La acción de “La Pro” continuará el miércoles, cuando los Gigantes visiten a los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Criollos reciban a los Senadores en el Estadio Yldefonso Solá Morales y los Leones se enfrenten con los Cangrejeros en el Estadio Hiram Bithorn.

Todos los partidos podrán verse a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales. La transmisión de los partidos será a partir de las 7:00 p.m.