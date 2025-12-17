El receptor puertorriqueño Martín “Machete” Maldonado asumirá el rol de asistente especial de operaciones de Grandes Ligas de los Braves de Atlanta, reportó este miércoles el periodista Chandler Rome, de The Athletic, en su cuenta de X.

El pasado octubre anunció su retiro del béisbol de las Mayores a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, que finalizó con la confirmación de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

De acuerdo a Rome, este nombramiento podría ser el inicio de un camino que lo guiará a convertirse en coach o dirigente de alguna franquicia.

Martín Maldonado is joining the Atlanta Braves as a special assistant for major-league operations, source tells @TheAthletic. Maldonado, 39, has long been viewed as a future manager or coach. He announced his retirement in October, but will play for Puerto Rico in the WBC. — Chandler Rome (@Chandler_Rome) December 17, 2025

El naguabeño, de 39 años, jugó 15 temporadas en la ‘Gran Carpa’. Ganó la Serie Mundial en 2022 con los Astros de Houston y fue nombrado Guante de Oro en 2017 mientras militaba con los Angels de Los Ángeles.

Activo con los Indios de Mayagüez en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Maldonado se consolidó como uno de los receptores más sólidos y confiables de su generación debido a su habilidad defensiva detrás del plato.