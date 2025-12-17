Los Criollos de Caguas activaron este miércoles al receptor Tomás Nido, en medio de la recta final de la fase regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Nido, de 31 años, vuelve a uniformarse con los Criollos luego de haber participado con el equipo en la temporada 2019-2020. Previo a la jornada del miércoles, Caguas juega para marca de 15-16 en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

El jugador cuenta con nueve temporadas de experiencia en las Grandes Ligas desde su debut en 2017.

A lo largo de su carrera ha pertenecido a las organizaciones de los Mets de Nueva York, los Cubs de Chicago y, más recientemente, los Tigers de Detroit, equipo al que aún pertenece.

Durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas, Nido participó en 10 partidos con los Tigres.

Como parte de las transacciones, los Criollos inactivaron al lanzador importado Wyatt Olds.