El antesalista boricua José Miranda acordó un contrato de liga menor con los Padres de San Diego, casi tres semanas después de haber regresado al uniforme de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Dos fuentes de entero crédito confirmaron el pacto a Primera Hora .

Miranda ha visto acción en 16 choques con la novena criolla. Registra .236 de promedio, con 13 imparables, un jonrón, cinco carreras remolcadas y otras siete anotadas. Caguas juega para 16-16 en el tercer puesto de la tabla de la pelota invernal boricua.

El acuerdo con la organización de San Diego llega como un nuevo capítulo en la carrera del manatieño, quien viene de atravesar una difícil temporada en las Grandes Ligas. Asimismo, el pacto pone fin a tres años con los Twins de Minnesota.

Miranda inició el año con el equipo grande de los Twins, pero su tiempo de juego fue limitado. Apenas disputó 12 partidos, en los que bateó para .167, con seis imparables, dos carreras anotadas, cinco remolcadas y un jonrón.

Posteriormente, el jugador de cuadro fue enviado a Triple A, donde pasó la mayor parte de la campaña. Allí vio acción en 90 encuentros, registrando un promedio de .195.

Miranda venía de una gran temporada 2024, en la que disputó 121 juegos con Minnesota y se estableció como una pieza importante en la alineación. Bateó para .284, conectó 114 hits, incluyendo nueve cuadrangulares, impulsó 49 carreras y anotó 31.

Se queda en Miami

Asimismo, el principal receptor de los Cangrejeros de Santurce en la LBPRC, Brian Navarreto, pactó un acuerdo de liga menor con los Marlins de Miami, con quienes concluyó la pasada temporada en las Mayores.

Navarreto jugó ocho choques en la ‘Gran Carpa’ en el 2025. Bateó .286, con tres carreras, cuatro indiscutibles y un cuadrangular.

Con Santurce, apenas promedia .128 al conectar seis inatrapables.

Los Cangrejeros, que la pasada semana anunciaron la extensión de contrato del receptor por tres temporadas más, lideran la liga con récord de 20-12.