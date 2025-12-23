Los Patriotas de Lares poncharon el lunes su boleto a las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras barrer a los Gigantes de Carolina en la serie B de los cuartos de final.

Por segundo juego consecutivo, Lares derrotó a Carolina en el mínimo de cuatro parciales. Esta vez, con marcadores de 25-20, 25-14 y 25-23.

Los Patriotas ahora enfrentarán a los bicampeones Caribes de San Sebastián en un “Duelo de la 111” al mejor de siete partidos.

La esperada serie comenzará este viernes en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián, a partir de las 8:00 p.m.

En el triunfo sobre los Gigantes, la ofensiva de Lares fue liderada por Jair Santiago con 16 puntos. Le siguieron Garrett Muagututia y Nick West con 10 unidades cada uno. Ningún jugador de Carolina alcanzó los 10 tantos. Luis Vega y John Chamone sumaron apenas 8 puntos cada uno.

Con dos sets arriba, los Patriotas enfrentaron resistencia de los Gigantes, quienes mantuvieron el tercer parcial nivelado desde el punto 17 hasta el 20. Sin embargo, tres puntos al hilo de Lares le cortaron el impulso a Carolina.

Un ataque de Santiago por la zona dos, seguido de un remate efectivo de Muagututia por la cuatro y un servicio directo del primero colocaron a Lares arriba por 23-20.

Los Patriotas llegaron al punto de set, 24-21, con un ataque por el medio de Nick West, y sellaron el triunfo con otro remate del central por la misma zona.

Lares dominó 40-27 en ataques, 12-7 en bloqueos, 3-2 en servicios directos, 41-30 en defensas, 27-23 en pases y 27-16 en asistencias.

La otra serie de cuartos de final entre los Plataneros de Corozal y los Changos de Naranjito se definirá esta noche en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa a las 8:00 p.m.

Ambas semifinales se llevarán a cabo con un día de descanso, según informó el licenciado Jaime Vázquez, director de torneo de la LVSM.