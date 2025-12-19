Los Patriotas de Lares intentarán prolongar su regreso de ensueño a la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), cuando reciban este sábado a unos diezmados Gigantes de Carolina en el primer juego de la serie B de los cuartos de final en el Coliseo Félix Méndez Acevedo.

Lares volvió esta temporada a la LVSM con el traslado de los Indios de Mayagüez a la “Ciudad del Grito”, luego de cuatro años de ausencia. Los Patriotas transformaron a aquel equipo de Mayagüez que terminó el torneo anterior en el sótano sin una sola victoria y lo convirtieron en uno competitivo.

PUBLICIDAD

El sexteto dirigido por José “Freddy” Bujosa finalizó la serie regular en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con marca de 12-9, y fue uno de los únicos dos equipos que ha derrotado a los campeones Caribes de San Sebastián en lo que va de campaña.

“Lo que estamos viviendo desde el primer día ha sido sumamente especial. Este equipo fue Mayagüez el año pasado y no logró una victoria. Este año terminamos con 12 triunfos y nueve derrotas, y de esas nueve derrotas, cinco se decidieron en cinco parciales, muchas de ellas en puntos extras. Adicional a eso, en la última parte de la temporada, no jugamos completos, así que esto ha sido algo bien grande. Histórico diría yo”, compartió Bujosa en una entrevista con Primera Hora .

Lares ganó, 2-1, su serie particular con Carolina tras dividir honores en los últimos dos encuentros, que se definieron en el máximo de cinco parciales. A su vez, los Patriotas registraron mejor récord que los Gigantes en la fase regular, ya que la escuadra del entrenador Anthony Meléndez ocupó el quinto puesto del escalafón liguero, con balance de 7-14. Aun así, Bujosa entiende que los cuartos de final entre estos dos equipos serán bastante reñidos.

“Va a ser una serie dura. Desde el principio de temporada he dicho que aquí todos los equipos son relativamente competitivos. Carolina tiene un gran equipo. Nosotros venimos de un proceso de varias lesiones, pero gracias a Dios ayer (jueves) tuvimos una práctica con el equipo completo, con excepción de Kevin López”, indicó el técnico de Lares.

PUBLICIDAD

El esquina Kevin López sufrió una lesión en su mano derecha el pasado 1 de noviembre en un desafío entre los Patriotas y los Cafeteros de Yauco. Desde entonces, no ha vestido el uniforme lareño y será reevaluado a principios de enero para determinar si requerirá una cirugía para reparar el área lastimada.

Las bajas de los Gigantes son aún más sensibles. Carolina no contará con Félix Chapman, Luis “Luismi” Beltrán y Arnaldo Torres en esta serie al mejor de tres juegos. Además, Luis “Rikito” Vega está en duda. Chapman no jugará por motivos de salud; Beltrán, Mejor Libero del Año, se perderá seis semanas por una lesión en la rodilla; Torres está lidiando con problemas en la cadera; y Vega sigue recuperándose de una lastimadura en el abductor.

Luis “Luismi” Beltrán, de los Gigantes de Carolina. ( Heriberto Rosario )

Meléndez, en cambio, considera que estas ausencias no son excusas para perder en la primera etapa de la postemporada y cree que tendrá las herramientas necesarias para avanzar a la semifinal.

“Cortos de personal es un elogio, pero no hay excusas. Esto es una liga profesional, nadie nos va a coger pena y tenemos que ir a competir cuando tenemos. Yo creo que con lo que tenemos podemos dar una buena serie y, probablemente, si jugamos a un buen nivel, podemos ganarla”, opinó el estratega del sexteto carolinense.

“Estos muchachos han sido profesionales y han jugado con adversidades todo el año. Ellos están acostumbrados a este escenario, porque es lo que hemos vivido a lo largo del torneo. No tengo duda alguna que nosotros vamos a dar nuestro 100%”, continuó.

PUBLICIDAD

Pese a las bajas, tanto Lares como Carolina poseen dos de los equipos más defensivos de la LVSM con figuras como Nick West, Roberto Crespo y Abraham Tamayo. West, refuerzo de los Patriotas, lideró el torneo en bloqueos, mientras que Crespo, también del conjunto lareño ocupa el tercer puesto de este renglón. Tamayo, por su parte, está cuarto y, junto a West, formó parte del Equipo Estrella.

“En la parte defensiva ambos equipos están muy bien. Por darte un ejemplo, en el último juego contra ellos, nosotros dimos 15 bloqueos y ellos dieron 10. Va a ser una serie defensiva, pero también nosotros, con el equipo completo, nuestra fortaleza no será solo nuestra ofensiva. Ahora tenemos a un equipo que tiene una gran recepción y profundidad. Pienso que eso nos da un poco de ventaja”, sostuvo Bujosa.

Meléndez coincidió con Bujosa en que la serie será muy defensiva, pero destacó que el factor más determinante será lo corta que es esta fase de cuartos de final, pues una derrota dejará a cualquiera de los dos equipos contra la pared.

“Es una serie corta en donde no hay margen para jugar mal. El equipo que no esté en ritmo y no esté ejecutando a un alto nivel se le puede ver complicada en estas series cortas de 3-2”, señaló el entrenador de los Gigantes.

El ganador de la serie B de los cuartos de final enfrentará en la semifinal a los Caribes, programada para comenzar el lunes, 30 de diciembre. De ganar Lares, habría un “Duelo de la 111″ en los playoffs.