Con las victorias de San Sebastián, Yauco, Adjuntas y Corozal en la jornada del martes, la temporada regular de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) llegó a su fin y los cruces de los cuartos de final quedaron definidos.

En esta última fecha, los campeones Caribes de San Sebastián salieron victoriosos del Coliseo Mario “Quijote” Morales al derrotar en cuatro parciales (25-23, 25-14, 21-25, 25-16) a los alicaídos Mets de Guaynabo. Los Cafeteros de Yauco también se vistieron de “pillos” con un dominante triunfo en tres sets (25-20, 25-20 y 25-20) sobre los Changos de Naranjito en la cancha Gelito Ortega.

Los Gigantes de Adjuntas defendieron el Coliseo Rafael Llull al vencer a los Gigantes de Carolina en cuatro parciales (27-25, 25-21, 23-25 y 25-22), mientras que los Plataneros de Corozal ganaron un dramático partido contra los Patriotas de Lares, que se definió en cinco sets (19-25, 29-27, 25-20, 23-25 y 15-11) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa.

Así las cosas, los equipos que terminaron la serie regular en los primeros seis puestos de la tabla de posiciones avanzaron a la postemporada, por lo que Adjuntas (6-15, 21 puntos) y el subcampeón Guaynabo (2-19, 10 puntos) quedaron eliminados.

Los Caribes (19-2, 51 puntos) y los Cafeteros (17-4, 46 puntos) obtuvieron su pase directo a las semifinales del torneo debido a que ocupan los primeros dos lugares del escalafón liguero.

Mark Fazier, de los Caribes de San Sebastián, celebra un punto. ( Suministrada )

Como consecuencia, los sextetos que finalizaron entre la tercera y sexta posición de la tabla disputarán los cuartos de final a partir de este viernes. Ambas series serán al mejor de tres partidos y no se usará el sistema de puntos, lo que significa que adelantará el primero que gane dos encuentros.

La serie A será el clásico “Duelo de la Montaña” entre los Plataneros (15-6, 42 puntos) y los Changos (6-15, 22 puntos). Corozal tendrá ventaja de cancha local, así que empezará este viernes en la cancha Carmen Zoraida Figueroa. La serie B será entre los Patriotas (12-9, 37 puntos) y los Gigantes (7-14, 23 puntos) y arrancará el sábado en el Coliseo Félix Méndez Acevedo.

Calendario de los cuartos de final

Viernes, 19 de diciembre : Changos vs. Plataneros (Juego 1) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal.

: Changos vs. Plataneros (Juego 1) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal. Sábado, 20 de diciembre : Gigantes vs. Patriotas (Juego 1) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares.

: Gigantes vs. Patriotas (Juego 1) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares. Domingo, 21 de diciembre : Plataneros vs. Changos (Juego 2) en la cancha Gelito Ortega, de Naranjito.

: Plataneros vs. Changos (Juego 2) en la cancha Gelito Ortega, de Naranjito. Lunes, 22 de diciembre : Patriotas vs. Gigantes (Juego 2) en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina.

: Patriotas vs. Gigantes (Juego 2) en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Martes, 23 de diciembre : Changos vs. Plataneros (Juego 3, de ser necesario) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal.

: Changos vs. Plataneros (Juego 3, de ser necesario) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal. Viernes, 26 de diciembre: Gigantes vs. Patriotas (Juego 3, de ser necesario) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares.

Las semifinales, en cambio, están programadas para comenzar el lunes, 30 de diciembre, en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián, y el martes, 30 de diciembre, en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

Los Caribes enfrentarán al ganador de la serie B entre Lares y Carolina, mientras que los Cafeteros se medirán al vencedor de la serie A entre Corozal y Naranjito. Ambas se jugarán al mejor de siete juegos, así que avanzará el primero que logre cuatro triunfos.

Calendario de las semifinales

Lunes, 30 de diciembre : Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 1) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián.

: Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 1) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián. Martes, 30 de diciembre : Plataneros o Changos vs. Cafeteros (Juego 1) en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

: Plataneros o Changos vs. Cafeteros (Juego 1) en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco. Viernes, 2 de enero : Caribes vs. Patriotas o Gigantes (Juego 2) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares, o el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina.

: Caribes vs. Patriotas o Gigantes (Juego 2) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares, o el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Sábado, 3 de enero : Cafeteros vs. Plataneros o Changos (Juego 2) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, o la cancha Gelito Ortega, de Naranjito.

: Cafeteros vs. Plataneros o Changos (Juego 2) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, o la cancha Gelito Ortega, de Naranjito. Domingo, 4 de enero : Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 3) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián.

: Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 3) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián. Lunes, 5 de enero : Plataneros o Changos vs. Cafeteros (Juego 3) en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

: Plataneros o Changos vs. Cafeteros (Juego 3) en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco. Miércoles, 7 de enero : Caribes vs. Patriotas o Gigantes (Juego 4) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares, o el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina.

: Caribes vs. Patriotas o Gigantes (Juego 4) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares, o el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Jueves, 8 de enero : Cafeteros vs. Plataneros o Changos (Juego 4) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, o la cancha Gelito Ortega, de Naranjito.

: Cafeteros vs. Plataneros o Changos (Juego 4) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, o la cancha Gelito Ortega, de Naranjito. Viernes, 9 de enero : Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 5, de ser necesario) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián.

: Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 5, de ser necesario) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián. Sábado, 10 de enero : Plataneros o Changos vs. Cafeteros (Juego 5, de ser necesario) en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

: Plataneros o Changos vs. Cafeteros (Juego 5, de ser necesario) en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco. Domingo, 11 de enero : Caribes vs. Patriotas o Gigantes (Juego 6, de ser necesario) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares, o el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina.

: Caribes vs. Patriotas o Gigantes (Juego 6, de ser necesario) en el Coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares, o el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. Lunes, 12 de enero : Cafeteros vs. Plataneros o Changos (Juego 6, de ser necesario) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, o la cancha Gelito Ortega, de Naranjito.

: Cafeteros vs. Plataneros o Changos (Juego 6, de ser necesario) en la cancha Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, o la cancha Gelito Ortega, de Naranjito. Martes, 13 de enero : Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 7, de ser necesario) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián.

: Patriotas o Gigantes vs. Caribes (Juego 7, de ser necesario) en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián. Miércoles, 14 de enero: Plataneros o Changos vs. Cafeteros (Juego 7, de ser necesario) en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

Este mismo sistema se utilizará en la final, pautada para empezar el sábado, 17 de enero, en la cancha del equipo finalista con el mejor récord en la temporada regular. Las sedes se alterarán por encuentro y, de ser necesario un séptimo partido, se llevará a cabo en un coliseo neutral con capacidad mínima de 5,000 personas.

Calendario de la serie final