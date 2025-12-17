El puertorriqueño René “Chulo” Santiago se proclamó el miércoles campeón mundial unificado de las 108 libras al vencer por decisión dividida al japonés Kyosuke Takami, en un combate celebrado en el coliseo Kokugikan.

Dos jueces favorecieron a Santiago con tarjetas de 115-113 y 117-111, mientras que un tercero otorgó la pelea 116-112 a Takami.

Con el triunfo, el humacaeño retuvo el cinturón minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y sumó el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una velada realizada en la emblemática arena de Ryōgoku, sede de los principales torneos de sumo en Japón.

Santiago mejoró su récord profesional a 15-4, con nueve nocauts. Takami, por su parte, sufrió la primera derrota de su carrera y quedó con marca de 10-1 y ocho nocauts.

Santiago había conquistado el cinturón de la OMB el pasado 13 de marzo, cuando derrotó por decisión unánime al japonés Shokichi Iwata, también en Japón.

Con esta victoria, se une a Amanda Serrano y a Oscar Collazo como los campeones mundiales unificados puertorriqueños en la actualidad. Serrano ostenta los cinturones de la AMB y la OMB en el peso pluma (126 libras) y es la única boxeadora puertorriqueña en proclamarse campeona mundial indiscutida. Collazo es campeón unificado de la OMB y la AMB en la división minimosca (105 libras).