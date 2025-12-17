El estadounidense Terence Crawford, campeón mundial en tres divisiones de forma indiscutida, anunció este martes su retiro del boxeo profesional a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en igual número de combates.

“Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro”, dijo Crawford en un vídeo difundido en redes sociales.

“Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento”, continuó.

Su última pelea, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0 con 31 nocauts, fue en septiembre de este año frente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, al que derrotó por decisión unánime para ganar el título indiscutido de peso supermediano (168 libras).

Crawford cierra una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en cinco divisiones. El de Omaha ha sido campeón indiscutido en el peso superligero, wélter y supermediano, además de acumular cinturones en ligero y superwélter.

El combate contra Álvarez se consideró una de sus mayores gesta, ya que subió dos divisiones para enfrentarlo. De acuerdo con la revista Forbes, Crawford ha ganado más de $100 millones sobre el ring.

“Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo”, afirmó en el vídeo de despedida.

“He pasado mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados. Este deporte me lo dio todo”, añadió.

“Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera”, concluyó.