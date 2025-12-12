La Federación Puertorriqueña de Boxeo fue aceptada oficialmente como miembro de World Boxing, el organismo rector internacional del boxeo reconocido de manera provisional por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La integración de Puerto Rico fue aprobada por la Junta Ejecutiva de World Boxing tras un proceso de evaluación que incluyó estándares de gobernanza, procesos democráticos, reglamentación antidopaje alineada con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y mecanismos formales de resolución de disputas. Con esta determinación, la federación obtuvo el estatus de “Endorsed Member”, que le permite competir en eventos avalados por el organismo. Se pone además fin a la tensión que se creo cuando inicialmente su petición no fue aprobada hace unos meses.

PUBLICIDAD

La membresía plena solo puede ser otorgada por el Congreso de World Boxing y será sometida a votación en 2026. Las federaciones que logren la ratificación de su solicitud obtendrán derecho al voto a partir de 2027.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, destacó el impacto de la decisión.

“Este es el resultado de un trabajo serio y responsable. Nuestros atletas, la Federación y Puerto Rico finalmente están aceptados en World Boxing, lo que nos devuelve estabilidad institucional y oportunidades reales de participación y clasificación en este ciclo olímpico”, dijo.

José “Chicky” Laureano, presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo, sostuvo que la aceptación valida el esfuerzo de la entidad.

“Desde el primer día, el objetivo fue garantizar que nuestros atletas estuvieran incluidos en el ciclo olímpico y compitieran bajo una estructura reconocida internacionalmente”, señaló.

World Boxing, fundada en 2023 con el fin de mantener el boxeo dentro del Movimiento Olímpico, agrupa actualmente a 152 federaciones y recibió el reconocimiento provisional del COI en febrero de 2025.

La afiliación fortalece la participación internacional del boxeo puertorriqueño en competencias continentales, mundiales y futuros ciclos olímpicos.