Respaldados de una gran labor del zurdo R.J. Martínez, los Gigantes de Carolina pintaron de blanco el jueves a los Indios de Mayagüez con una aplastante victoria, 9-0, en el estadio Roberto Clemente Walker.

Con este resultado, Carolina subió al cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con marca de 13-14, mientras que Mayagüez cayó al quinto lugar con foja de 12-15.

Martínez lanzó seis sólidas entradas con cuatro abanicados para apuntarse su tercer triunfo del torneo y mejorar su balance a 3-2.

Carolina abrió la pizarra rápidamente en el partido, cuando Gabriel Cancel desapareció la esférica por todo el bosque izquierdo en la primera entrada.

Un ramillete de cuatro carreras en el cierre del tercer episodio alejó a los carolinenses 5-0 en el marcador. Con hombres en primera y segunda, Abimelec Ortiz pegó un enorme cuadrangular por el bosque derecho que colocó el juego 4-0.

Acto seguido, Ezequiel Pagán recibió boleto gratis y un doblete remolcador de Deniel Ortiz al jardín izquierdo trajo la quinta vuelta de los orientales.

En el cuarto inning, Carolina rayó dos carreras más para no mirar atrás en el marcador.

Luego de dos retirados, Johnathan Rodríguez encontró a dos compañeros en circulación y conectó un sencillo remolcador de una carrera.

Después, un lanzamiento salvaje de Michael Reed trajo la séptima vuelta de los locales en las piernas de Ortiz. En la entrada de la suerte, Jan Hernández encontró el tránsito lleno de Gigantes y pegó un sencillo remolcador de dos carreras para sepultar las aspiraciones de los occidentales.

Cancel terminó la noche con dos imparables en cinco intentos, un cuadrangular, una empujada y dos anotadas. Ortiz hizo lo propio con un vuelacerca, tres remolcadas y dos anotadas. Ortiz se unió a la conversación con tres inatrapables en cuatro apariciones al plato con una marcada y una empujada.

¡Por ahí no pasa NADA! ❌ ¡Ahí está JEREMY RIVERA! pic.twitter.com/RjlTNN4r0k — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 12, 2025

En causa perdida, Brian Moran cargó con el revés al permitir cinco anotaciones en tres entradas lanzadas.

Santurce vuelve a defender el Bithorn

En el Estadio Hiram Bithorn, los Cangrejeros de Santurce sumaron otra victoria importante al superar, 3–2, a los Leones de Ponce en el Estadio Hiram Bithorn para mantenerse firmes en el tope de la tabla de posiciones de “La Pro”.

Con esta victoria, Santurce elevó su marca a 19–8, mientras que Ponce permaneció en el segundo puesto del escalafón liguero, a pesar de caer a 14-12.

Santurce abrió el marcador temprano en la primera entrada con un doble de Adrián Del Castillo, que remolcó a Rubén Castro y Spencer Packard para dar ventaja de 2–0. Del Castillo intentó extender la jugada hacia tercera, pero fue puesto out en el tiro, dejando dos carreras en el plato para los locales.

Ponce descontó en la quinta entrada con un doble de Aldemar Burgos que puso el partido 2–1. Sin embargo, Santurce respondió de inmediato: Jesmuel Valentín trabajó un turno clave que mantuvo al equipo presionando, y la defensa cangrejera sostuvo la ventaja con solidez.

En la séptima, los Leones igualaron 2–2 tras un sencillo productor de Matt Bottcher. Pero Santurce volvió a demostrar su capacidad para responder bajo presión. En la parte baja, un batazo de Brian Navarreto y una jugada agresiva en las bases permitieron que los Cangrejeros retomaran la delantera 3–2, marcador que se mantuvo hasta el final gracias al trabajo del bullpen.

Caguas complica el panorama de San Juan

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, los Criollos de Caguas respondieron con triunfo, 4-2, ante los Senadores de San Juan.

Así las cosas, Caguas tiene ahora registro de 13-14 y complicó el panorama de San Juan, que está ubicado en el sótano de la tabla con 8-18.

Aunque los Senadores fueron los primeros en pisar el plato con un bombo de sacrificio de Roby Enríquez en la cuarta entrada, los Criollos se fueron al frente en la parte baja del mismo episodio mediante un sencillo de Luis Vázquez, productor de dos carreras.

En el quinto capítulo, Yariel González pegó sencillo que niveló el juego para San Juan, pero Caguas reaccionó de inmediato y tomó ventaja definitiva en la parte baja de la sexta entrada con elevado de sacrificio de Vázquez, que impulsó a José Miranda. La cuarta anotación llegó en las piernas de Nelson Velázquez gracias a un doble robo y a un error del campocorto Delvin Pérez.

El relevista Brendan Cellucci fue el ganador con una entrada lanzada, en la que ponchó a dos bateadores. El revés fue para Aneuris Rosario, con dos carreras permitidas y apenas un bateador retirado. El estelar cerrador José Espada subió a la lomita en el noveno capítulo y se apuntó su séptimo salvamento.

En total fueron 16 los lanzadores utilizados por ambos equipos. Caguas contó con la labor de diez serpentineros, tras una breve aparición del derecho José De León, quien tuvo que salir del encuentro en la segunda entrada tras recibir un golpe.

La acción de “La Pro” continuará este viernes, cuando los Leones visiten a los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker, los Criollos reciban a los Cangrejeros en el Estadio Yldefonso Solá Morales y los Senadores choquen con los Indios en el Estadio Hiram Bithorn.