Los Gigantes de Adjuntas dejaron escapar una ventaja de dos parciales y cayeron en cinco sets ante los Patriotas de Lares en la cancha Rafael Llull, en el único partido celebrado el jueves en la Liga de Voleibol Superior Masculino.

El revés otorgó apenas un punto a los Gigantes, que necesitaban los tres para mantenerse empatados con los Changos de Naranjito en la última posición clasificatoria rumbo a la postemporada. Los parciales cerraron 21-25, 23-25, 25-20, 25-21 y 15-8.

Lares (11-8, 34 puntos) sumó dos unidades y afianzó la cuarta posición, mientras que Adjuntas quedó séptimo con marca de 5-14 y 18 puntos.

Los Patriotas iniciaron su remontada en el tercer parcial con un avance de 6-3 que empató el set a 15. Un balón ganado por Eric Ramos forzó un tiempo técnico de Adjuntas. Tras la interrupción, Jair Santiago atacó por zona dos y, junto a un bloqueo efectivo, colocó a Lares al frente 18-15 para encaminar el parcial y extender el encuentro.

En el cuarto set, Lares abrió con un 4-0 y mantuvo el control hasta cerrar 25-21 con un remate de Johan León desde la zona cuatro.

El decisivo comenzó parejo hasta el 6-6, pero una racha de tres puntos —incluyendo un ataque de León— puso a los Patriotas arriba 9-6. Dos bloqueos consecutivos de Santiago ampliaron la ventaja a 13-7, y León selló el triunfo 15-8 con otro remate.

Santiago lideró la ofensiva lareña con 23 puntos, seguido por León con 21, Ramos con 14 y Nick West con 10. Roberto Pérez fue el más destacado por Adjuntas con 20.

La acción de la LVSM continúa hoy viernes con los partidos Naranjito en Corozal, Guaynabo en Yauco y Carolina en San Sebastián, todos a las 8:00 p.m.