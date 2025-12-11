Most Valuable Promotions (MVP) anunció este jueves que la púgil puertorriqueña Krystal Rosado regresará al ring tras sufrir su primera derrota como profesional el próximo 3 de enero en la cartelera encabezada por la revancha entre Amanda Serrano y Erika Cruz en el Coliseo Roberto Clemente.

Rosado (7-1, 2 KO’s) enfrentará a la canadiense Tania Walters (7-3, 2 KO’s) en un combate de peso gallo (118 libras) a seis asaltos de tres minutos, al igual que los hombres. La boricua viene de perder el pasado 18 de octubre contra la excampeona mundial Shurretta Metcalf (15-5, 1 KO) por decisión unánime.

“Estoy muy emocionada de pelear nuevamente en mi isla, frente a mi gente”, dijo Rosado en declaraciones escritas.

“Durante esta preparación, las palabras ‘cansada’ o ‘no puedo’ simplemente no han existido en mi vocabulario. Voy con todo lo que tengo, con aún más deseo y fuerza… Como siempre he dicho, Krystal llegó para quedarse, si Dios quiere. ¡Esto es solo el comienzo!”, prosiguió.

A sus 23 años, la pupila de Serrano ya está clasificada octava por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y décima por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

MVP también informó que el naranjiteño Abner Figueroa (7-0, 1 KO) se medirá al juanadiense Edwin Rodríguez (12-9-3, 5 KO’s) en un pleito de la división gallo pactado a seis rounds.

A su vez, el cagüeño Yandiel Lozano (2-0) chocará con el sabaneño Johniel Ramos Cotto (3-2, 1 KO) en una pelea de peso superpluma (130 libras) a seis asaltos.

De igual manera, el bayamonés Caleb Tirado hará su debut profesional frente al estadounidense Justin Hill en un combate de las 118 libras programado a cuatro rounds.

El peleador de ascendencia puertorriqueña Alex “Chop Chop” Chaparro (6-0, 6 KO’s), firmado por MVP, se verá las caras con Augusto Leal (3-0, 1 KO’s) en una pelea de peso mediano (160 libras) fijada a seis asaltos.

La estadounidense Raquel Miller también debutará en el profesionalismo y Ebanie Bridges (9-2, 4 KO’s) se estrenará como boxeadora de MVP frente a Alexis Araiza (3-2-1, 1 KO) en un pleito pactado a ocho asaltos en las 118 libras.

En total, siete púgiles boricuas fueron agregados a la velada, elevando la cifra de peleadores del patio en el cartel a 15. Las entradas para este evento ya están a la venta en prticket.com.