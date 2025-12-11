Krystal Rosado y otros boxeadores boricuas se suman a la cartelera de Amanda Serrano y Erika Cruz
La velada se llevará a cabo el próximo 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente.
Most Valuable Promotions (MVP) anunció este jueves que la púgil puertorriqueña Krystal Rosado regresará al ring tras sufrir su primera derrota como profesional el próximo 3 de enero en la cartelera encabezada por la revancha entre Amanda Serrano y Erika Cruz en el Coliseo Roberto Clemente.
Rosado (7-1, 2 KO’s) enfrentará a la canadiense Tania Walters (7-3, 2 KO’s) en un combate de peso gallo (118 libras) a seis asaltos de tres minutos, al igual que los hombres. La boricua viene de perder el pasado 18 de octubre contra la excampeona mundial Shurretta Metcalf (15-5, 1 KO) por decisión unánime.
“Estoy muy emocionada de pelear nuevamente en mi isla, frente a mi gente”, dijo Rosado en declaraciones escritas.
“Durante esta preparación, las palabras ‘cansada’ o ‘no puedo’ simplemente no han existido en mi vocabulario. Voy con todo lo que tengo, con aún más deseo y fuerza… Como siempre he dicho, Krystal llegó para quedarse, si Dios quiere. ¡Esto es solo el comienzo!”, prosiguió.
A sus 23 años, la pupila de Serrano ya está clasificada octava por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y décima por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
MVP también informó que el naranjiteño Abner Figueroa (7-0, 1 KO) se medirá al juanadiense Edwin Rodríguez (12-9-3, 5 KO’s) en un pleito de la división gallo pactado a seis rounds.
A su vez, el cagüeño Yandiel Lozano (2-0) chocará con el sabaneño Johniel Ramos Cotto (3-2, 1 KO) en una pelea de peso superpluma (130 libras) a seis asaltos.
De igual manera, el bayamonés Caleb Tirado hará su debut profesional frente al estadounidense Justin Hill en un combate de las 118 libras programado a cuatro rounds.
El peleador de ascendencia puertorriqueña Alex “Chop Chop” Chaparro (6-0, 6 KO’s), firmado por MVP, se verá las caras con Augusto Leal (3-0, 1 KO’s) en una pelea de peso mediano (160 libras) fijada a seis asaltos.
La estadounidense Raquel Miller también debutará en el profesionalismo y Ebanie Bridges (9-2, 4 KO’s) se estrenará como boxeadora de MVP frente a Alexis Araiza (3-2-1, 1 KO) en un pleito pactado a ocho asaltos en las 118 libras.
En total, siete púgiles boricuas fueron agregados a la velada, elevando la cifra de peleadores del patio en el cartel a 15. Las entradas para este evento ya están a la venta en prticket.com.