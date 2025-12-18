El clásico “Duelo de la Montaña” abrirá este viernes la postemporada de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), cuando los Changos de Naranjito visiten a los Plataneros de Corozal en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa.

A través de los años, estas dos históricas franquicias se han enfrentado en todo tipo de escenario y ahora volverán a cruzar caminos temprano en la serie A de los cuartos de final, luego de finalizar la temporada regular en el tercer y sexto puesto de la tabla de posiciones.

“Yo creo que es la mejor en los deportes”, opinó el naranjiteño Jamille Torres, dirigente de los Changos, sobre esta clásica rivalidad en una entrevista con Primera Hora .

“Pienso que no existe una rivalidad como esta en los deportes boricuas. Es comparable la de San Sebastián con Lares, pero la más histórica es esta. Yo he vivido las dos caras de la moneda porque me crié en Naranjito, pero estudié toda mi vida en Corozal. He dirigido en ambos lados y es bien significativo para la gente de nuestro pueblo”, continuó.

Por su parte, Ramón “Monchito” Hernández, técnico de los Plataneros, rememoró las intensas batallas de estos dos equipos en las pasadas décadas. Después de todo, se trata de dos sextetos que juntos han ganado 33 campeonatos en la LVSM: 24 de Naranjito y nueve de Corozal.

“Cuando uno habla de Naranjito y Corozal en la Liga de Voleibol Superior Masculino, tú hablas de equipos campeones y series que se dan en semifinales y finales. Este año se va a dar antes, y lo primero que me viene a la mente es el reflejo de lo competitivo que está el torneo. Va a ser una serie dura. Son dos muy buenos equipos, pero los Plataneros estamos listos”, aseguró Hernández a este medio.

Corozal barrió a Naranjito, 3-0, en su serie particular durante la fase regular. Sin embargo, los dos últimos encuentros se definieron en el máximo de cinco sets, con el segundo extendiéndose más allá de los 15 puntos. Los Plataneros también cerraron la temporada con marca de 15-6 y 46 unidades, mientras que los Changos terminaron con récord de 6-15 y apenas 22 tantos.

Por esto, el sexteto corozaleño llega a este cruce como el favorito a avanzar y medirse a los Cafeteros de Yauco en la semifinal, aunque su entrenador reconoce que todo puede suceder en una serie al mejor de tres.

“Tenemos la confianza necesaria para enfrentar a un buen equipo como Naranjito, pero aquí no se puede subestimar a nadie. Puedes ser eliminado por cualquier equipo de la liga porque, con una derrota, ya estás contra la pared. Pero nos hemos preparado para series como esta”, sostuvo Hernández.

Decisión de sentar a los refuerzos de Naranjito

Torres, por otro lado, ha sido señalado por haber sentado el martes a su refuerzo Clarke Godbold y darle apenas un set de acción a su otro importado, Cole Gillis, en el último juego de la temporada contra Yauco.

De salir victorioso, Naranjito habría obtenido los tres puntos necesarios para subir al quinto lugar del escalafón liguero, pero la derrota en tres parciales dejó a los Changos en la sexta posición. El mentor naranjiteño explicó que tomó esta decisión para darles un descanso a Godbold y Gillis antes del comienzo de la postemporada y no como una forma de entregar ese desafío.

“Nosotros no teníamos otra opción. Yo sé que nos han puesto como que nosotros forzamos la serie, pero esto no es real. Nosotros salimos a ganar el último partido. Aquí nadie sale a perder. Eso es algo que ha malinterpretado todo el mundo. Yo, simplemente, no podía poner la salud de mi equipo en las manos de un equipo eliminado”, aclaró el dirigente de Naranjito.

“Adjuntas estaba eliminado e iba a jugar contra un equipo como Carolina, que ante todas las lesiones están buscando ritmo. Yo jamás en la vida pensé que Adjuntas iba a ganar ese partido. Creía que iban a rotar el personal, como todo el mundo, y por eso decidí darle a un set uno de mis refuerzos y sentar al otro. Clarke jugó 20 partidos en la temporada y decidí sentarlo, como muchos equipos han hecho con sus refuerzos”, abundó.

Godbold ha sido el líder ofensivo de Naranjito esta campaña y es el cuarto mejor anotador de la LVSM con 359 puntos. Gillis ocupa el decimonoveno puesto de este renglón con 174 unidades.

El refuerzo de los Changos de Naranjito, Clarke Godbold, hace un ataque ante la defensa de los Plataneros de Corozal. ( Suministrada )

El técnico de Corozal, en cambio, indicó que no le ha prestado atención a este tema de los importados de los Changos y se ha mantenido enfocado en la preparación de su sexteto rumbo a la serie A de los cuartos de final.

Complicado frenar la ofensiva de Olivier y Penrose

Los Plataneros se han apoyado a lo largo del torneo del poder ofensivo de sus dos refuerzos, Spencer Olivier y Jalen Penrose. Ambos comparten la cima de la tabla de anotación: Olivier está primero con 407 unidades y Penrose está segundo con 397.

Torres, quien tendrá a todo su plantel disponible, entiende que detener a estos dos será crucial para que Naranjito gane esta serie, por lo que planifica hacerle “la vida un poquito más difícil” al colocador Luzgardo “Galdi” Liciaga.

“De por sí, ellos son un equipo que juega bastante leído porque juegan mucho con Penrose y Spencer. Hay que hacerle la vida difícil a Galdi, que tenga que moverse y no esté cómodo en la zona. Obligarlo a moverse para colocar y tengamos mejor oportunidad de defender en la red. Nosotros apostaremos al colectivo. No ganaremos la serie con Clarke anotando 30 puntos, Cole 25 y los demás tres o cuatro puntos. Necesitamos buscar la forma de tener cinco o cuatro jugadores en doble dígito”, manifestó el entrenador de los Changos.

Hernández indicó que Corozal también apostará por el colectivo y no dependerá meramente de sus dos importados, que considera fuertes candidatos al premio Jugador Más Valioso. Además, considera que el regreso al renovado Coliseo Carmen Zoraida Figueroa jugará un papel importante en esta serie.

“Nosotros tenemos a los mejores fanáticos de la liga y es una ventaja poder jugar en nuestra cancha. Nuestra mentalidad es poder defenderla. Lo hicimos cuando jugamos en Barranquitas y esta vez no será la excepción en la Carmen Zoraida”, comentó el estratega de los Plataneros.

“Tenemos una responsabilidad bien grande en esta serie de revivir esta rivalidad, que es la más importante del voleibol en Puerto Rico. Lares y San Sebastián lo lograron esta temporada con los tres encuentros que han tenido como parte del ‘Duelo de la 111’ y trataremos de hacer lo mismo”, añadió.

Los Plataneros regresaron al Coliseo Carmen Zoraida Figueroa el pasado viernes, tras dos años de cierre por trabajos de reparación realizados por el municipio