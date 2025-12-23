Los Changos de Naranjito forzaron un partido de muerte súbita en los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) al derrotar en tres parciales a los Plataneros de Corozal la noche del domingo.

Los marcadores del triunfo fueron 25-18, 25-23, 25-23.

Naranjito igualó la serie y devolvió el golpe a unos Plataneros que habían salido airosos en el primer desafío con victoria en cuatro parciales.

El encuentro decisivo se jugará este martes en el hogar de los Plataneros, la cancha Carmen Z. Figueroa.

“Tuvimos un buen momento en el último partido y la diferencia hoy fue la consistencia. Los ajustes que hicimos en la práctica, el ‘scouting’ y en general, fueron para jugar mejor”, expresó en declaraciones escritas el colocador de los Changos, Arturo Iglesias.

“Hoy sacamos muy, muy bien y eso nos ayuda a bloquear un montón. Esa fue una gran diferencia porque ellos tienen muy buenos atacantes… y pudimos controlarlos bastante bien”, agregó Iglesias.

La ofensiva de los Changos se repartió entre Clarke Godbold y Cole Gillis, con 19 y 13 puntos, respectivamente.

Por Corozal, Jalen Penrose y Spencer Olivier aportaron 19 y 15 unidades.

De cara al tercer choque partido, Iglesias fue claro sobre la mentalidad del grupo.

“Ir a ganar. Todos los días nos estamos levantando con mentalidad de ganadores y dejarlo todo en la cancha”, sentenció.

La Serie B de cuartos de final entre los Patriotas de Lares (1-0) y los Gigantes de Carolina (0-1) continúa este lunes en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina desde las 8:00 p.m.