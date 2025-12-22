El derecho Daryl Thompson lanzó ocho entradas completas para guiar a los Cangrejeros de Santurce a una victoria, 6-3, ante los Gigantes de Carolina el domingo en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El triunfo se combinó con una derrota de los Leones de Ponce y los Cangrejeros se colocaron nuevamente en la primera casilla de la tabla de posiciones con récord de 22-13. Los Gigantes ahora ponen su marca en 17-18 y empatan con los Criollos en el cuarto lugar.

El veterano Thompson permitió una carrera y toleró cinco hits en su apertura para colocar su récord en 2-2 en esta temporada. Además, retiró a seis bateadores por la vía del ponche.

Thompson dio paso a una carrera tras un jonrón del primer bate de los Gigantes, Gabriel Cancel, en la primera entrada.

El campocorto Andrew Velázquez abrió la tanda de los Cangrejeros en la tercera entrada con un doble y Johneshwy Fargas se sacrificó con toque para colocar la carrera del empate a 90 pies del plato. Entonces, Jeremy Arocho se apuntó un sencillo con otro toque perfecto que ayudó a Velázquez a precipitarse al plato para que el 1-1.

En la cuarta entrada, los primeros dos bateadores, Yohandy Morales y Adrián del Castillo, abrieron con indiscutible. El abridor de los Gigantes, Jonathan Bermúdez, fue relevado por Eddy Reynoso y Jack López se sacrificó con elevado para que los Cangrejeros tomaran la delantera, por primera vez en el partido, 2-1.

Un sencillo de Arocho, con Del Castillo y Velázquez en las almohadillas, amplió la ventaja de los crustáceos, 4-1, en el octavo acto. Del Castillo y López volvieron a la carga en la novena entrada y con indiscutibles remolcaron carreras para el 6-1.

Carolina produjo dos carreras luego de poner el rancho arder en la novena entrada con un batazo de Deniel Ortiz por el cuadro y un elevado de sacrificio de Josh Hatcher para colocar la pizarra 6-3.

El zurdo Jonathan Bermúdez (1-3) sufrió la derrota al permitir dos carreras en tres episodios.

Ponce baja al segundo puesto

Los Senadores de San Juan defendieron su casa y se apuntaron una victoria, 6-2, sobre los Leones en el Estadio Hiram Bithorn.

Con el resultado, los Senadores llegan a su décima victoria de la temporada y pone su récord en 10-24. También provocan que los Leones regresen al segundo lugar de la tabla de posiciones con marca de 21-14.

San Juan rompió el hielo cuando un sencillo de Yariel González al jardín central guió al plato la primera anotación, en las piernas de D´Shawn Knowles, en la primera entrada. Los Leones no esperaron mucho para responder y empatar el desafío 1-1. Lo hicieron en el siguiente acto con un error en el tiro del antesalista Luis Curbelo hacia la primera base.

Los Senadores rayaron un par de carreras en la cuarta entrada con un elevado de sacrificio de Víctor Torres y un sencillo de D´Shawn Knowles para retomar el dominio del partido, esta vez 3-1.

Por segunda vez en el desafío, Torres produjo una carrera para la causa de San Juan. Esta vez colocó el partido 4-1 con una potente línea que se extendió al jardín izquierdo en la sexta entrada.

El equipo capitalino también consiguió hacer mella al pitcheo de los Leones en el séptimo episodio cuando con un doble de Narciso Crook y un imparable de Delvin Pérez anotaron dos carreras para el 6-1.

Ponce anotó su segunda carrera en la novena entrada con un batazo de Matt Bottcher al predio derecho.

El derecho Iván Houellemont (3-1) se apuntó el triunfo en una labor de relevo de dos y dos tercio de entrada, en la que toleró un hit y registró un ponche.

En cambio, Bryant Salgado (3-2) salió con la derrota al permitir tres carreras en tres y dos tercios de entrada. El derecho Ryan Velázquez se anotó su primer salvamento del año.

Dejan en el terreno a Caguas

Un elevado de sacrificio de Darell Hernáiz dejó en el terreno, 6-5, a los Criollos de Caguas en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

Es la tercera vez en la semana que la los Indios de Mayagüez dejan en el terreno a su rival. Ahora acumulan una marca de 17-17 y ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones. En tanto, Caguas pone su récord 17-18 y es protagonista con los Gigantes de un empate en el cuarto lugar del torneo.

Con el partido empatado 5-5, Emmanuel Rivera abrió la tanda ofensiva de los Indios en la novena entrada con un indiscutible ante los envíos del relevista Jovani Morán. A Rivera le siguió Isan Díaz con sencillo al jardín central para acrecentar la amenaza Mayagüez. Entonces, llegó el batazo de Hernáiz que llevó la carrera del gane al plato.

Sin embargo, los primeros en anotar carrera en el partido fueron los Criollos. Lo hicieron con un elevado de sacrificio de Vimael Machín en la primera entrada. Los Indios igualaron el partido con un hit de Díaz en la tercera entrada, pero el empate duró poco. Un cuadrangular solitario de Noah Myers en la parte alta del cuarto episodio colocó el partido 2-1.

El jardinero Kristian Cambell le dio la tercera carrera a la Yegüita con un sencillo al jardín derecho en la quinta entrada. Pero, los Indios tuvieron un contundente despertar en la parte baja de la entrada cuando con un ramillete de tres carreras, producto de un doble de Rivera y un sencillo de Hernáiz, le dieron vuelta a la pizarra 4-3.

Un sencillo de Matthew Lugo sumó la quinta carrera a la causa de la novena mayagüezana en la parte baja de la octava entrada, tras un receso de poco más de 20 minutos a consecuencia de un apagón de luz. No obstante, lo que no esperaban muchos fanáticos de los Indios era que hubiera un juego nuevo luego que el relevista derecho Carlos Francisco consiguiera los primeros dos outs en la novena entrada. Un cuadrangular de dos carreras de Vimael Machín entre el jardín izquierdo y central provocó un nuevo empate en el partido, esta vez 5-5.

La victoria fue para Francisco (2-0) en una labor de una entrada, mientras que la derrota le correspondió a Morán (0-1) al permitir la carrera del gane.