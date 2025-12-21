El jugador de cuadro boricua Vimael Machín acordó este domingo un contrato de liga menor con los Rockies de Colorado.

Jorge Castillo, de ESPN, reportó que el pacto incluye una invitación a los entrenamientos de primavera, en busca de ganarse un lugar en la plantilla del Día Inaugural como utility del infield.

Machín, de 32 años, volvió a colocarse en el radar de las Mayores tras reaparecer en las Grandes Ligas por primera vez desde 2022 durante la temporada pasada.

El sanlorenceño vio acción en cuatro partidos con los Orioles de Baltimore a finales de agosto, registrando un jonrón y una base por bolas.

Paso gran parte de la campaña 202 en el filial Triple-A. Machín bateó para .286, conectó 18 cuadrangulares, remolcó 79 carreras, marcó otras 60 y se robó 15 bases.

Machín juega actualmente con los Criollos de Caguas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Promedia .173 con 19 indiscutibles en 110 oportunidades.