Los Patriotas vencen a los Gigantes y se colocan a las puertas de la semifinal de la LVSM
Lares se agenció la victoria del primer choque en tres parciales.
Los Patriotas de Lares defendieron el Coliseo Félix Méndez Acevedo al vencer en tres parciales a los Gigantes de Carolina en el primer partido de la Serie B de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), para colocarse a una victoria de avanzar a la semifinal.
La serie es a un máximo de tres duelos.
Los marcadores fueron 25-23, 25-22 y 25-18.
En el primer set, los Patriotas aseguraron el control 22-19 con un servicio directo de Jova Torres. Llegaron al punto de set 24-21 tras un error en el servicio de Luis Vega y cerraron el parcial 25-22 con un ataque rápido por el medio de Nick West.
En el segundo parcial, Lares volvió a tomar ventaja sólida gracias a dos servicios directos de Luis Carlos Ruiz, alejándose 21-16. Carolina reaccionó con un avance de 6-2, incluyendo un bloqueo sobre Jair Santiago, para acercarse a un punto. Sin embargo, Lares llegó al punto de set 24-22 con un ataque de Garrett Muagututia, que cerró el parcial.
En el tercer set, los Patriotas arrancaron con un dominante 7-1 y se llevaron el tiempo técnico 12-5. Lares llegó al punto de set 24-17 con un ataque efectivo de Santiago y selló la victoria 25-18 tras un error en el servicio de Carolina.
La doble ofensiva de los Patriotas se repartió entre Santiago (15 puntos) y Muagututia (11 puntos).
Por Carolina, John Chamone fue el mejor con 15 unidades.
En las estadísticas colectivas, Lares dominó 40-31 en ataques, 10-7 en bloqueos, 5-2 en servicios directos, 34-27 en defensas y 19-7 en asistencias. Ambos equipos finalizaron con 31 pases.
La serie continúa este lunes con el segundo partido en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina a las 8:00 p.m.
Este domingo a las 6:00 p.m., en la cancha Gelito Ortega, los Changos de Naranjito (0-1) reciben a los Plataneros de Corozal (1-0) para el segundo partido de la Serie A.