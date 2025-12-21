Los Patriotas de Lares defendieron el Coliseo Félix Méndez Acevedo al vencer en tres parciales a los Gigantes de Carolina en el primer partido de la Serie B de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), para colocarse a una victoria de avanzar a la semifinal.

La serie es a un máximo de tres duelos.

Los marcadores fueron 25-23, 25-22 y 25-18.

En el primer set, los Patriotas aseguraron el control 22-19 con un servicio directo de Jova Torres. Llegaron al punto de set 24-21 tras un error en el servicio de Luis Vega y cerraron el parcial 25-22 con un ataque rápido por el medio de Nick West.

En el segundo parcial, Lares volvió a tomar ventaja sólida gracias a dos servicios directos de Luis Carlos Ruiz, alejándose 21-16. Carolina reaccionó con un avance de 6-2, incluyendo un bloqueo sobre Jair Santiago, para acercarse a un punto. Sin embargo, Lares llegó al punto de set 24-22 con un ataque de Garrett Muagututia, que cerró el parcial.

En el tercer set, los Patriotas arrancaron con un dominante 7-1 y se llevaron el tiempo técnico 12-5. Lares llegó al punto de set 24-17 con un ataque efectivo de Santiago y selló la victoria 25-18 tras un error en el servicio de Carolina.

La doble ofensiva de los Patriotas se repartió entre Santiago (15 puntos) y Muagututia (11 puntos).

Por Carolina, John Chamone fue el mejor con 15 unidades.

En las estadísticas colectivas, Lares dominó 40-31 en ataques, 10-7 en bloqueos, 5-2 en servicios directos, 34-27 en defensas y 19-7 en asistencias. Ambos equipos finalizaron con 31 pases.

La serie continúa este lunes con el segundo partido en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina a las 8:00 p.m.

Este domingo a las 6:00 p.m., en la cancha Gelito Ortega, los Changos de Naranjito (0-1) reciben a los Plataneros de Corozal (1-0) para el segundo partido de la Serie A.