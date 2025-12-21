Un racimo de seis carreras en la séptima entrada catapultó a los Leones de Ponce a una victoria de 7-1 sobre los Senadores de San Juan en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

El triunfo de Ponce, combinado con una derrota de los Cangrejeros de Santurce ante los Gigantes de Carolina, provocó un empate en el primer puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Tanto los Leones como los Cangrejeros ahora tienen marca de 21-13, mientras que los sotaneros Senadores cayeron a 9-24.

Los selváticos marcaron su primera carrera ante el serpentinero de los Senadores, Brady Tedesco, con un elevado de sacrificio de Sammy Hernández al jardín izquierdo en la cuarta entrada.

En tanto, los Senadores igualaron el marcador, 1-1, con un indiscutible de Yariel González en la quinta entrada.

La manada sureña marcó seis carreras en la séptima entrada para tomar el comando del partido y no volver a perderlo. Los batazos claves en este episodio fueron tres sencillos de Jacob Berry, William Simoneit y Chris Arroyo para el 7-1.

El zurdo Eric Torres (1-0) fue el lanzador ganador al no permitir carreras en dos y dos tercios de entrada. Torres solo dio paso a un inatrapable y ponchó a tres bateadores en su relevo.

Al derecho Agnel Miranda (0-1) se atribuyó la derrota luego que tres carreras de los Leones fueran a su cuenta en una entrada, en la que dio dos bases por bolas.

Los Gigantes “roban” en Santurce

En el Estadio Hiram Bithorn, Sabin Ceballos remolcó tres carreras y anotó otra para guiar a los Gigantes a un triunfo de 4-1 sobre los Cangrejeros.

Así las cosas, Carolina mejoró su récord a 17-17 y empató con los Criollos de Caguas en el cuarto lugar del escalafón liguero. Ceballos, además, bateó de 4-3.

Los Cangrejeros fueron los primeros en anotar apostando a su paciencia ante un descontrolado Eduardo Rivera, quien le dio boletos gratis a Rubén Castro y Adrián del Castillo para tener la primera amenaza en las almohadillas.

Ante esa situación favorable luego de dos outs, Henry Ramón conectó un indiscutible al jardín central para darle a Santurce una carrera en la primera entrada.

La novena santurcina volvió al ataque en la segunda entrada luego que Shed Long Jr llegara a base mediante boleto gratis y Jack López conectara el tercer hit del equipo.

Hasta ese punto llegó la actuación de Rivera, pues fue relevado por el zurdo Ramesis Rosa. El receptor Juan Centeno siguió en el orden de bateo y se embasó en jugada de selección antes que Andrew Velázquez conectara otro indiscutible para poner la pizarra 2-0 a favor de los Cangrejeros.

Un cuadrangular de Ceballos por encima de la verja del jardín izquierdo -con Jan Hernández en circulación- provocó que el partido se empatara 2-2 en la cuarta entrada.

En la parte alta del siguiente acto, los Gigantes tomaron el comando del partido, 4-2, con sencillos de Deniel Ortiz y Ceballos, uno de ellos pegó en la segunda almohadilla antes de extenderse al jardín central.

La victoria le perteneció al derecho Pedro Santos (1-0) después de no permitir carreras y propinar dos ponches en una entrada trabajada en labor de relevo. Su compañero Ricardo Vélez se apuntó su segundo salvamento de la temporada.

En cambio, el zurdo Miguel Martínez (0-1) cargó con el revés al permitir tres carreras en su apertura de cuatro y un tercio de entrada, en la que también concedió dos boletos gratis y retiró a dos bateadores por la vía del ponche.

Los Criollos detienen a Mayagüez

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Criollos superaron, 2-1, a los Indios de Mayagüez con un sencillo de Onix Vega en la novena entrada.

Vega fue puro veneno para los brazos de la “Tribu”, luego de conectar de 4-3 con una carrera remolcada.

Ahora los Criollos tienen balance de 17-17, al igual que Carolina. Los Indios, en cambio, empeoraron su marca a 16-17 para permanecer en tercer puesto de la tabla de posiciones.

Los Indios rompieron el hielo en el plato en la misma primera entrada. Primero, Matthew Lugo se hizo de la inicial con un error de fildeo del tercera base de los Criollos, José Miranda.

Luego, en el siguiente bateador, el abridor Dereck Rodríguez realizó un lanzamiento desviado para que entrara la primera carrera de la tribu.

Los Criollos hicieron suya la quinta entrada y, luego de dos outs, Emmanuel “Manny” García empujó con un doble la carrera que empató el partido 1-1.

El triunfo le correspondió a Anthony Maldonado (1-0) después de trabajar una entrada en labor de relevo. El derecho Yacksel Ríos anotó su segundo salvamento de la temporada.

Por su parte, Jorge López (0-3) cargó con la derrota al permitir la carrera en dos tercios de entrada.

La acción de “La Pro” continuará este domingo, cuando los Leones visiten a los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn, los Indios reciban a los Criollos en el Estadio Isidoro “Cholo” García y los Cangrejeros se enfrenten con los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Todos los partidos podrán verse a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.

La transmisión de los primeros dos juegos comenzará a las 4:00 p.m. El encuentro entre Santurce y Carolina iniciará a las 5:00 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes.