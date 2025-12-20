Nueva York. Los Dodgers de Los Ángeles pagarán un impuesto de lujo sin precedentes de $169.4 millones después de ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial con una nómina multiestelar.

El desembolso total de los Dodgers por este concepto en dos años ha ascendido así a $272.4 millones.

Los Mets de Nueva York tienen la segunda factura de “impuestos” más alta entre los nueve equipos que los pagan, con $91.6 millones, a pesar de no figurar entre los 12 clubes que se clasificaron a los playoffs. Su desembolso por tener una nómina demasiado lujosa asciende a $320.3 millones en los últimos cuatro años, bajo el propietario Steve Cohen, quien ha emprendido una ola de gastos cuantiosos.

PUBLICIDAD

Los Dodgers pagarán impuesto de lujo por quinta temporada consecutiva. El total de los Dodgers rompió el récord anterior de $103 millones que ellos mismos habían establecido el año pasado.

La nómina de $417.3 millones de Los Ángeles en términos de impuesto de lujo incluyó $949,244 en compensación no monetaria para Shohei Ohtani, cuyo contrato estipula el uso de una suite para los juegos en el Dodger Stadium y un intérprete.

La nómina total de los Mets, de $346.7 millones incluyó $369,886 dólares en compensación no monetaria para el dominicano Juan Soto, cuyo contrato especifica que el equipo pagará por su uso de una suite de lujo, hasta cuatro boletos premium y seguridad personal del equipo para el jardinero estelar y su familia.

Los Yankees deben $61.8 millones, según las cifras definidas por las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros. The Associated Press obtuvo los números.

Después de los Yankees vienen Filadelfia ($56.1 millones), el campeón de la Liga Americana Toronto ($13.6 millones), San Diego (poco menos de $7 millones), Boston y Houston (ambos $1.5 millones) y Texas (alrededor de $190,000).

Los nueve equipos que pagan igualan el récord establecido el año pasado. El total de impuestos de $402.6 millones superó el récord anterior de $311.3 millones del año pasado. El dinero de los impuestos debe ser pagado a las Grandes Ligas antes del 21 de enero.