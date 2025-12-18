Nueva York. El dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, de los Tigers de Detroit, lanzará para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, uniéndose a un cuerpo de lanzadores que incluye al actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, de los Pirates de Pittsburgh.

El equipo de Estados Unidos en el torneo de 2023 no incluyó a ningún lanzador que hubiera recibido votos para el Cy Young en 2022. Japón ganó el juego de campeonato 3-2.

Los relevistas estelares Mason Miller, de los Padres de San Diego, y David Bednar, de los Yankees de Nueva York, también han sido añadidos al roster de Estados Unidos para este torneo, que se jugará del 5 al 17 de marzo.

PUBLICIDAD

Se unen a un cuerpo de lanzadores que incluye a Clay Holmes y Nolan McLean, de los Mets de Nueva York, y Joe Ryan, de los Twins de Minnesota. Bednar y Williams regresan del roster de Estados Unidos de 2023.

Los jugadores de posición de Estados Unidos incluyen a los receptores Cal Raleigh y Will Smith, los infielders Gunnar Henderson, Brice Turang y Bobby Witt Jr., los jardineros Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong y Aaron Judge, y el bateador designado Kyle Schwarber.

Además, los lanzadores Matthew Boyd de los Cubs de Chicago y Garrett Whitlock de los Red Sox de Boston dijeron que han sido seleccionados para el roster.

En 2023, se requería que cada roster de 30 jugadores incluyera al menos 14 lanzadores, y Estados Unidos llevó 15.

La profundidad del cuerpo de lanzadores es importante debido a las restricciones para los lanzadores. En 2023, un pitcher estaba limitado a 65 lanzamientos en la primera ronda, 80 en los cuartos de final y 95 en la ronda de campeonato, con el derecho a exceder el límite para terminar una aparición en el plato.

Además, se requerían cuatro días de descanso después de 50 lanzamientos y un día después de 30 lanzamientos. No se permitía que nadie lanzara en tres días consecutivos.