Tras varios días de incertidumbre sobre si la Serie del Caribe se realizaría en Venezuela como estaba previsto ante la tensión geopolítica en ese país, México ocupará su lugar como anfitrión del certamen de béisbol, informó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

El certamen, a realizarse del 1 al 7 de febrero, tendrá como sede la localidad de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, luego que la Liga Mexicana del Pacífico había ofrecido que el país fuera anfitrión alterno.

Tres días antes, la CBPC indicó que Puerto Rico, República Dominicana y México habían decidido no asistir a Venezuela para disputar el torneo, debido a las tensiones entre esa nación y Estados Unidos.

Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confirmó en conferencia de prensa que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe resolvió mudar la sede a México.

“Tenemos la calidad y la infraestructura para organizar el evento. Se decide que la sede de la Serie del Caribe quedará en Guadalajara y estamos contentos de poder transmitir esta noticia. Ha sido una decisión sorpresiva y un tanto acelerada”, reconoció Escobar, durante una conversación con los medios en esta ciudad. “Tenemos poco tiempo, pero una gran capacidad organizativa. Estamos muy satisfechos de que la Confederación y el resto de los países hayan aceptado esta propuesta”.

La Liga Mexicana del Pacífico organizará la Serie del Caribe por segundo año consecutivo, luego de que Mexicali fue sede de la edición de 2025. Además, será la 17ma ocasión en que México reciba el evento, una cifra récord dentro de la Confederación.