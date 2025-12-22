Las Artesanas de Las Piedras aseguraron su pase a la serie final por el campeonato de Puerto Rico de la Liga de Béisbol Femenino, al imponerse con marcador 14-7 sobre las Ponys de Santa Isabel, en el parque Luis “Tony” Martínez de la barriada Felicia.

Las Piedras se adjudicó la serie semifinal vía barrida 3-0 sobre Santa Isabel, equipo que culminó su primera temporada de participación en el torneo.

Las pedreñas sellaron su clasificación con una actuación ofensiva contundente, fabricando nueve de sus 14 carreras en la parte alta de la cuarta entrada, episodio que marcó el rumbo definitivo del encuentro y les permitió asegurar una cómoda ventaja en la pizarra.

PUBLICIDAD

En la loma, la estelar Angelis Rivera se apuntó la victoria tras lanzar 4.1 entradas, mientras que Mirelys Adorno se encargó de completar la labor monticular en relevo.

A la ofensiva, Brenda Berríos lideró con tres carreras anotadas, mientras Lisuanet Flores remolcó dos carreras y además pisó el plato en dos ocasiones.

Por Santa Isabel, la lanzadora Michelle Ciuro cargó con la derrota.

Las Artesanas enfrentarán en la final a las Taínas de Utuado.

La serie, pautada para un máximo de cinco partidos, dará inicio el 28 de diciembre.