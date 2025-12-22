El semifondista boricua Wesley Vázquez anunció este lunes su retiro del atletismo profesional, poniendo fin a una destacada carrera que lo llevó a competir en tres Juegos Olímpicos, pero que se vio empañada por múltiples lesiones que le impidieron continuar.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje en sus redes sociales, acompañado de un video que recoge imágenes de su trayectoria deportiva, desde sus inicios hasta sus participaciones en los principales escenarios internacionales.

“Hoy, con el corazón lleno de muchísimas emociones encontradas, se me ha hecho difícil tomar esta decisión: anunciar mi retiro como atleta profesional.​ Han sido muchísimo años de esfuerzo, buscando el máximo rendimiento y persiguiendo el sueño de una medalla olímpica. A pesar de las lesiones que marcaron mi trayectoria, me mantuve entre los mejores del mundo", expresó Vázquez.

“​Pero hoy, ya van más de dos años tratando de salir de esta pesadilla de las lesiones. Sinceramente, creo que la salud mental es más importante y por eso decido retirarme.​ Me voy con una carrera llena de aprendizajes y, sobre todo, con el inmenso apoyo de Puerto Rico y del mundo entero que ha seguido mi trayectoria.​Gracias por tanto", agregó el atleta.

Vázquez no competía desde junio de 2022. Su última presentación en los 800 metros fue en el New York Grand Prix, donde finalizó en la octava posición con tiempo de 1:47.38.

Tras múltiples lesiones, en septiembre de 2023, fue intervenido quirúrgicamente en España para atender una condición neurológica que le dificultaba apoyar por completo los dedos del pie izquierdo.

El atleta natural de Orocovis debutó en el escenario olímpico en Londres 2012, y posteriormente representó a la isla en Río 2016 y Tokio 2020.

“Quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo en mis mejores y peores momentos.​ En especial, a Dios, por hacerme ver el camino y entender que la vida continúa. A mi familia, por el amor que me brindan y por enseñarme a cuidar lo que amo y a los que me aman”, manifestó, al tiempo que agradeció al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y sus auspiciadores.

“Hoy he encontrado mi felicidad en un gran país como España. Estoy listo para comenzar un nuevo camino; ser mejor persona cada día y luchar por mis metas. ​Les prometo que, como lo di todo en el deporte, lo voy a dar todo en mis nuevos retos y metas que tengo en la vida. ​Gracias al deporte, gracias a la vida por enseñarme tanto.​ Gracias, gracias, gracias", finalizó Vázquez en su escrito de despedida.