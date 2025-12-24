La actuación de Wilfredo Rivera en el amistoso frente a Argentina el pasado mes de octubre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, no pasó desapercibida.

El delantero fue el futbolista puertorriqueño más incisivo en ese partido de exhibición entre la Selección Nacional y la campeona del mundo y, pese a la goleada de 6-0, su desempeño empezó a dar frutos tres meses después.

Rivera, de 22 años, fue anunciado el martes como el primer refuerzo del Club Atlético Barracas Central para la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, la primera división de ese país.

En aquel encuentro contra el onceno liderado por Lionel Messi, el boricua se lució con sus regates, incluso superando a figuras como Rodrigo de Paul, y generó varias ocasiones de gol.

Iván Rivera, presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, dijo a Primera Hora que ese desempeño despertó el interés de agentes con vínculos en las ligas de Argentina, Brasil y España

El nuevo refuerzo de Barracas ha estado militando en la Liga Puerto Rico PRO con la Academia Quintana, donde acumuló esta campaña 11 goles y en 11 apariciones. Además, suma cinco tantos y siete asistencias en 25 partidos con la Selección Nacional.

También estuvo en las divisiones juveniles de Orlando City, franquicia de la Major League Soccer en Estados Unidos. Su posición natural es extremo derecho, rol que ocupa tanto en Quintana como en el Equipo Nacional, aunque también puede desempeñarse como mediapunta o por la banda izquierda.