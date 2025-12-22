Con un pago de $10 por trimestre, niños y niñas entre los cuatro y los 14 años podrán ser parte de clínicas de fútbol de la Major League Soccer (MLS), bajo su Programa MLS Go!, anunció este lunes en conferencia de prensa, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y la National Soccer Roots (NSR).

Las clínicas se regirán por las guías nacionales de MLS Go!, lo cual implica un enfoque formativo, inclusivo y comunitario.

“Empezamos el 2026 a swing completo, con una alianza del más alto nivel que abona en nuestro objetivo de masificar el deporte de manera responsable, divertida y segura”, aseveró el secretario del DRD, Héctor Vázquez Muñiz, quien enfatizó que “estas clínicas hacen el deporte accesible a todos, y crean nuevos espacios de inclusión para nuestra población con diversidad funcional“.

PUBLICIDAD

La iniciativa debutará a manera de piloto, en las facilidades del DRD en Santurce. El primer trimestre se enfocará en los grupos de 4-6 y 7-9 años, con un costo de $10 que cubre los tres meses.

Pasado el período piloto, dicho costo se mantendrá para toda familia que tenga ingresos iguales o menores a $81,000 anuales. Familias de ingresos mayores pagarán $45 trimestrales.

“Esta colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes representa un paso firme hacia nuestro compromiso de democratizar el acceso al fútbol. A través de The National Soccer Seeds- MLS Go! estamos sembrando oportunidades reales para que cada niño y niña, sin importar su trasfondo, pueda jugar, aprender y crecer dentro del deporte”, enfatizó, por su parte, el cofundador de NSR, Luis Ramos.

Las clínicas estarán a cargo de personal técnico de la NSR, así como del DRD.

La dinámica de trabajo será en grupos mixtos, reuniéndose tres veces por semana; dos días se enfocarán en las clínicas como tales, y el tercero será para fogueos entre equipos.

El proceso de inscripciones iniciará en enero de 2026, con el proyecto piloto empezando en febrero.

Las inscripciones podrán llevarse a cabo de manera virtual, a través de la página www.drd.pr.gov.

Se prevé, para mediados de enero, celebrar una jornada de inscripciones presenciales, para toda persona que necesite asistencia en el proceso. A todos los participantes se les proveerá uniforme, libre de costo.