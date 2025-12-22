Los Cangrejeros de Santurce se convirtieron este domingo en el primer equipo en sellar su boleto a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) cuando aún le restan cinco choques de la fase regular.

Santurce ha sabido capitalizar los momentos clave para mantenerse líder del torneo, mientras la lucha por las posiciones restantes continúa cerrada y sin margen de error.

“Ahora mismo hay muchos panoramas, así que sería prematuro decir que pasará. Al concluir la jornada del día (viernes) 26, creo que vamos a tener un panorama mucho más claro que el que tenemos hoy”, expresó el director del torneo, Carlos Berroa, en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

La escuadra crustácea ostenta foja de 22-13, previo a la jornada de este lunes en la que enfrentarán a los Indios de Mayagüez en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los Cangrejeros dominan, además, el departamento ofensivo colectivo con promedio de .260. Shed Long es el líder de la novena y segundo de todo el torneo, al registrar .337, con 28 imparables, dos jonrones, 16 carreras, 18 remolcadas y 16 boletos gratis.

En el segundo puesto de la tabla de posiciones de la LBPRC se encuentran los Leones de Ponce, apenas a un juego de diferencia de Santurce.

Los melenudos amanecieron el domingo por primera vez en toda la temporada en la cima de la tabla, luego de empatar en récord con Santurce, pero dominando la serie particular 5-2.

Sin embargo, la derrota que sufrieron el domingo ante los Senadores de San Juan, con marcador de 6-2, y la victoria de Santurce ante los Gigantes de Carolina, 6-3, provocó que Ponce cediera nuevamente el liderato y regresara al segundo escalón.

“Está complicado. Ahora mismo tienes a Santurce y a Pone batallando el liderato”, comentó Berroa.

“Si Ponce gana uno más garantiza también la clasificación y estaríamos entonces en espera de Caguas, Carolina y Mayagüez para saber quien se queda con las otras dos posiciones”, agregó.

La escuadra dirigida por Andy González se medirá este lunes a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Los Leones han ganado siete de sus últimos nueve compromisos, apoyado de un magistral trabajo en el montiuclo, que ha sobresalido a lo largo de toda la campaña. Ponce tiene la mejor efectividad colectiva con 2.68. Han permitido 107 carreras, regalado 141 boletos y han abanicado a 243 rivales.

Andrew Marrero ha sido clave al salvar 13 choques en 22 entradas. Tiene una tacaña era de 1.25. Entre los abridores, se destaca Bryant Salgado, que posee marca de 3-2 en 34 capítulos lanzados.

Salgado ha permitido ocho carreras, 22 imparables, otorgado 13 bases por bolas y ponchado a 20.

En la batalla

Por su parte, los Indios, a quienes le restan seis duelos, están en el tercer lugar con marca de 17-17.

La ‘Tribu’ que batea para .228, cuenta en sus filas con Emmanuel “Pulpo” Rivera, que comanda las estadísticas ofensivas de la pelota invernal boricua.

El antesalista promedia .356, con 42 inatrapables, cinco dobles, 10 anotadas y otras 18 empujadas.

Mientras, los Criollos y los Gigantes están igualados en la cuarta posición, ambos con récord de 17-18, manteniendo viva la pelea por los últimos boletos clasificatorios.

Al momento, existen grandes posibilidades de que el próximo lunes, se dispute el ‘wild card’, que se celebra cuando el equipo que terminó en el quinto lugar está a un solo partido del cuarto puesto en la tabla.

Del cuarto lugar ganar el partido se queda con el último boleto de los playoffs. En el caso, de que la novena en el quinto lugar gana el choque, se lleva a cabo a un segundo duelo.

“Hay una alta probabilidad de que se aplique el ‘wild card’, pero hay que esperar porque puede ocurrir un triple empate, o un empate”, aseguró Berroa.

En el sótano y ya eliminados se encuentran los Senadores con balance de 10-24. Así las cosas, habrá un nuevo subcampeón.

El equipo sanjuanero juega este lunes frente a Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.