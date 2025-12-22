El lanzador de los Indios de Mayagüez, Jorge López fue suspendido por dos partidos y multado con $500 tras una conducta antideportiva ocurrida el pasado sábado durante un partido contra los Criollos de Caguas, en el Estadio Isidoro “Cholo” García, anunció este lunes la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La sanción, determinada por el director de torneo, Carlos Berroa, fue impuesta conforme al Artículo 11.00 del reglamento de la LBPRC.

De acuerdo a un video difundido en las redes sociales, López lanzó la pelota al dugout de los Criollos tras Caguas tomar la delantera del encuentro, 2-1, en la parte baja de la novena entrada. Con el tiro, le pegó en las piernas al campocorto criollo, Luis Vázquez.

Acto seguido, se vaciaron las bancas de ambas novenas.

De acuerdo a las declaraciones de la liga, el jugador tiene derecho a someter por escrito una apelación ante el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, dentro de un término de cinco días, según dispone el convenio colectivo con la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico.

El pasado abril, mientras militaba con los Nationals de Washington, López fue suspendido tres juegos y multado por lanzarle cerca de la cabeza a Andrew McCutchen de los Pirates de Pittsburgh en un encuentro de las Grandes Ligas del Béisbol.

McCutchen tuvo que caer al suelo para evitar ser golpeado por una pelota a 92 millas por hora.