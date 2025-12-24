Cuando llegue Nochebuena este miércoles, una camada de peloteros de primer nivel todavía estará disponible en la agencia libre de las Grandes Ligas.

El guardabosques Kyle Tucker es considerado la joya del mercado 2025-26 tras un año con los Cubs de Chicago, en el que los llevó a su primera Serie Divisional de la Liga Nacional desde 2017.

Pero, después de una temporada en Chicago, Tucker se convirtió en agente libre sin restricciones por primera vez en su carrera. Su decisión podría desencadenar el efecto dominó que defina las movidas de varios equipos durante este periodo muerto.

Desde un principio, se ha reportado que el jardinero, de 28 años, está en busca de un contrato de 11 temporadas por alrededor de $418 millones. Sin embargo, existe la posibilidad de que opte porque una parte de su salario se pague de manera diferida, lo que significaría que el equipo que lo firme le pagaría esa suma incluso luego de su retiro.

Los Yankees de Nueva York, los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles encabezan la carrera por el codiciado guardabosques, pero los Blue Jays de Toronto no están muy atrás. Medios estadounidenses, como ESPN, entienden que Toronto podría abrir la cartera, ya que el contrato de Georgie Springer es hasta 2026 y Tucker encajaría perfectamente como su reemplazo en el jardín derecho.

El cuatro veces All Star bateó la pasada campaña para .266, con 22 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas en 136 juegos.

Alex Bregman, otro miembro de aquellos Astros de Houston que ganaron la Serie Mundial en 2017 y 2022, también sigue disponible en el mercado de la agencia libre. Bregman pactó en febrero pasado un acuerdo de tres años por $120 millones con los Red Sox de Boston, que incluyó una opción de salida en 2025 y 2026.

El antesalista, de 31 años, ejerció esa cláusula cuando concluyó la campaña anterior y ahora está escuchando ofertas, aunque su agente Scott Boras está abierto a un nuevo acuerdo con los Red Sox. Según Jen McCaffrey de The Athletic, la prioridad de Boston es retener los servicios de Bregman, pero tienen competencia.

Alex Bregman en uniforme de los Red Sox de Boston. ( Robert F. Bukaty )

Ken Rosenthal, también de The Athletic, reportó que los Diamondbacks de Arizona y los Blue Jays son “pretendientes legítimos”, mientras que los Cubs han expresado su interés en el tercera base. Bregman terminó la temporada pasada con un promedio de .273, con 18 jonrones y 62 carreras remolcadas en 114 partidos.

Bo Bichette era, sin duda, visto por todas las organizaciones como el mejor campocorto disponible en el mercado de la agencia libre, pero esto parece que cambió en los últimos meses. Y es que, según Mark Feinsland de MLB Network, Bichette le ha expresado a los equipos interesados en él que está dispuesto a moverse a segunda base la próxima temporada, como hizo en la Serie Mundial.

Esta disposición a cambiar de posición podría hacerlo un pelotero más atractivo para los Blue Jays, que ya cuentan con Andrés Jiménez, tres veces ganador del Guante de Oro, como sustituto natural en el campocorto. Otras organizaciones con siores de renombre como los Mets (Francisco Lindor), los Dodgers (Mookie Betts) y los Giants de San Francisco (Willy Adames) también podrían entrar en la conversación.

Bo Bichette conecta un cuadrangular de tres carreras frente a Shohei Ohtani en el séptimo juego de la Serie Mundial. ( Ashley Landis )

No obstante, el torpedero, de 27 años, ha sido relacionado con los Braves de Atlanta y los Red Sox, con quienes tuvo una reunión virtual. Bichette viene de una campaña en la que estuvo a un triunfo de quedar campeón y bateó para .311, con 18 vuelacercas y 94 carreras empujadas, por lo que no sería una sorpresa que pronto aparezca en la órbita de otras novenas.

De los abridores que aún permanecen en el mercado, el dominicano Framber Valdez es quizá el más codiciado tras registrar una efectividad de 3.66, con 187 ponches, 68 bases por bolas y marca de 13-11 en 192 entradas lanzadas con los Astros de Houston.

Los Mets y los Orioles de Baltimore son los favoritos en la carrera por el zurdo, de 32 años, debido al historial que ambas gerencias tienen con él. El gerente general de Baltimore, Mike Elias, formó parte de la gerencia de Houston durante las primeras cuatro temporadas de Valdez en la organización, mientras que el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, era asistente del gerente general de los Astros cuando el dominicano firmó.

El dominicano Framber Valdez ha jugado toda su carrera con los Astros de Houston. ( Ashley Landis )

Cody Bellinger cumplió la temporada pasada su sueño de vestir el clásico uniforme de rayas de los Yankees, pero su estadía en el Bronx podría ser corta. El guardabosques ejerció su opción de salida a su último año del contrato de tres temporadas y $80 millones que había firmado con los Cubs antes de la campaña 2024.

Esto en busca de un acuerdo de mayor extensión que lo mantenga activo en las Grandes Ligas por varios años más. A sus 30 años, finalizó su primera campaña en el Bronx con un promedio de .272, con 29 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas en 152 encuentros. De acuerdo con Jim Bowden de MLB Network Radio, los destinos más probables del bateador zurdo son los Yankees, los Mets y los Dodgers, en ese orden.