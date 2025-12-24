Los Criollos de Caguas superaron el martes, 7-2, a los Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Solá Morales, como parte de la acción en la recta final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con la victoria, Caguas mejoró su récord a 19-18 y empató con los Gigantes de Carolina en el tercera lugar de la tabla de posiciones.

Mayagüez, en cambio, permanece en el quinto puesto, a juego y medio del cuarto, con marca de 17-19. Solo restan tres boletos clasificatorios a la postemporada, luego de que los Cangrejeros de Santurce aseguraran su pase el pasado fin de semana.

PUBLICIDAD

Los Indios fueron los primeros en anotar carrera cuando un elevado de sacrificio de Drew Mendoza al jardín central hizo que la tribu pusiera la pizarra 1-0 en el segundo acto.

Los Criollos tomaron la delantera con un ramillete de tres carreras en la parte baja del episodio con sencillos de Gustavo Meléndez y Kristian Campbell al jardín derecho. Meléndez sumó una raya más para Caguas con una roleta por el lanzador para colocar el partido, 4-1, en la tercera entrada.

La Yeguita volvió a patear con suerte y contundencia en la séptima entrada cuando ampliaron su ventaja 7-1 con un segundo ramillete de tres carreras, que fueron impulsadas por un hit de José Miranda y un doble de Nelson Velázquez. Las tres anotaciones fueron a la cuenta del derecho de los Indios, Ashton Goudeau, quien hasta ese entonces era el líder en efectividad del torneo.

El veterano Mario Feliciano entró como bateador emergente en la parte alta de la octava entrada, recibió una base por bolas y, posteriormente, anotó la segunda carrera de los Indios con un rodado de out de Eddie Rosario por la inicial.

El derecho Yacksel Ríos (1-0) se quedó con el triunfo al lanzar en blanco una entrada y propinar un ponche. Por los Indios, Christopher Vallimont (0-1) sufrió la derrota al permitir cuatro carreras en dos y dos tercios de entrada. Retiró a seis bateadores por la vía del ponche.

Segunda victoria al hilo para Carolina

Seis lanzadores se combinaron para llevar a los Gigantes de Carolina a conseguir una blanqueada, 1-0, sobre los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn.

PUBLICIDAD

Ahora los Gigantes tienen marca de 19-18 para continuar empatados con los Criollos la tercera posición del escalafón liguero, mientras que los Senadores cayeron a 10-26.

Carolina contó con la buena actuación monticular de Matt Givin, Raymond Burgos, Sandy Gastón, Osvaldo Berríos, Ángel Reyes y Ricardo Vélez. La victoria fue para Berríos (3-1) tras no permitir anotaciones y darle paso a un indiscutible en su labor de dos entradas en blanco en relevo. Por su parte, Vélez se apuntó su tercer salvamento en la temporada.

El abridor de los Senadores, Brandon Komar, mantuvo a raya la ofensiva carolinense hasta la séptima entrada cuando con tres indiscutibles consecutivos —de Deniel Ortiz, Josh Hatcher y Jan Hernández— los Gigantes manufacturaron su primera anotación en el partido.

Komar (0-2) se agenció la derrota con una carrera permitida en seis y un tercio de entrada. El derecho ponchó a seis bateadores, toleró un hit y dio una base por bolas.

Santurce sigue alejándose de Ponce

Los Cangrejeros de Santurce le propinaron a los Leones de Ponce su tercera derrota consecutiva a los Leones de Ponce, con pizarra de 3-1 en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Es la racha más larga de resultados adversos de los Leones en lo que va de temporada.

Con este triunfo, los Cangrejeros elevaron su marca a 24-13 para continuar como líderes del torneo y alejarse por tres juegos de los Leones, que ahora poseen foja de 21-16.

Santurce pisó dos veces el plato en la primera entrada con un doble de Yohandy Morales y un sencillo de Adrián del Castillo. Ponce reaccionó rápidamente y, con un indiscutible de Edwin Díaz al predio derecho se acercaron en la pizarra, 2-1, en la parte baja del episodio.

PUBLICIDAD

Pero, un doble de Edwin Arroyo al jardín central les hizo recuperar el terreno perdido al remolcar la tercera anotación de Santurce en la segunda entrada.

El zurdo Eduardo Rivera consiguió su primera victoria de la temporada luego de permitir la única carrera de los Leones en una labor de cinco entradas. Toleró dos hits, concedió dos boletos gratis y retiró a ocho bateadores por la vía del ponche.

En tanto, el derecho Freddie Cabrera (0-3) cargó con el revés al darle paso a las tres carreras de los Cangrejeros en dos entradas trabajadas.

La acción de “La Pro” continúa el viernes, cuando los Senadores visiten a los Indios para jugar una doble jornada de siete entradas en el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Criollos enfrenten a los Cangrejeros en el Estadio Hiram Bithorn y los Gigantes reciban a los Leones en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Todos los partidos podrán verse, desde las 7:00 p.m., a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales. El juegoentre Carolina y Ponce será transmitido por Wapa Deportes.