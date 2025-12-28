Los Gigantes de Carolina se convirtieron el sábado en el tercer equipo que clasifica a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) tras derrotar, 6-2, a los Criollos de Caguas en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con esta victoria, Carolina mejoró su marca a 20-19, mientras que Caguas cayó a 19-20. Sin embargo, los Criollos todavía tienen varias opciones para asegurar el último espacio en los playoffs.

Los campeones defensores Indios de Mayagüez perdieron, 2-1, ante los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, y ahora quedan cuatro posibles escenarios para definir la última plaza de cara a la última jornada de la temporada regular.

PUBLICIDAD

Si Mayagüez derrota a Ponce y Caguas vence a Carolina, los Criollos y los Gigantes empatarían en el tercer lugar, pero la Yegüita se quedaría con el tercer puesto y la “Tropa” con el cuarto. Así las cosas, la “Tribu” terminaría quinta, a un juego de Caguas, y se jugaría un partido “Wild Card” en Caguas el lunes a las 4:21 p.m.

Si los Indios superan a los Leones y los Gigantes vuelven a defender el Clemente Walker frente a los Criollos, Carolina se adueñaría del tercer lugar y Mayagüez empataría con Caguas en la cuarta casilla del escalafón. En ese caso, la “Tribu” viajaría el lunes al “Valle del Turabo” para un juego de muerte súbita a las 7:21 p.m.

Si Mayagüez pierde de nuevo en Ponce y Carolina derrota a Caguas, los Gigantes finalizarían en el tercer lugar de la tabla de posiciones y los Criollos tendrían que disputar un encuentro de “Wild Card” en el Estadio Yldefonso Solá Morales ante los Indios el lunes a las 4:21 p.m.

Mayagüez se quedaría fuera de la postemporada si cae el domingo en Ponce y Caguas “roba” en Carolina, ya que los Indios terminarían en la quinta posición, a dos partidos del cuarto lugar. Bajo este escenario, no sería necesario jugar el lunes, y las semifinales quedarían definidas con los Cangrejeros de Santurce contra los Criollos en la A, y los Leones frente a los Gigantes en la B.

Los Cangrejeros, por su parte, doblegaron, 4-1, a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn como parte de la penúltima jornada de la serie regular. Santurce, líder del torneo, ahora juega para 26-13. San Juan, en cambio, está encaminado a finalizar en el sótano con foja de 11-28.