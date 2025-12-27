Los campeones defensores Indios de Mayagüez están al borde de la eliminación, pero aún controlan su destino de cara al cierre de la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con dos juegos restantes contra los Leones de Ponce, Mayagüez podría ni siquiera clasificar a la postemporada a un año de ganar su vigésimo título.

Y es que la derrota del viernes en uno de los dos partidos de la doble tanda que disputaron ante los Senadores de San Juan, les impidió asegurar un juego extra de desempate o un boleto a los playoffs a través del ‘Wild Card’.

Existe la posibilidad de que sean eliminados este sábado, pero todo dependerá de los resultados de estas dos jornadas finales, en las que cada equipo enfrentará al mismo rival.

Los Indios ocupan el quinto lugar de la tabla de posiciones con marca de 18-20, mientras que los Leones ya clasificaron y aseguraron el segundo puesto del escalafón liguero.

Los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina están empatados en la tercera y cuarta posición con récord de 19-19. Esto coloca a la “Tribu” a un solo juego de diferencia de los Criollos y los Gigantes.

Tabla de posiciones LBPRC

Equipo G P D Equipo Cangrejeros de Santurce G 25 P 13 D - Equipo Leones de Ponce G 22 P 16 D 3 Equipo Criollos de Caguas G 19 P 19 D 6 Equipo Gigantes de Carolina G 19 P 19 D 6 Equipo Indios de Mayagüez G 18 P 20 D 7 Equipo Senadores de San Juan G 11 P 27 D 14

Mayagüez necesita salir victorioso en al menos uno de sus dos compromisos con Ponce para forzar un juego de muerte súbita el lunes sin importar lo que suceda en la serie particular entre Caguas y Carolina.

Si los campeones defensores pierden el sábado en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y el domingo en el Estadio Isidoro “Cholo” García, su destino ya no estará en sus manos y dependerán de lo que ocurra entre los Criollos y los Gigantes.

Los Indios no podrían aspirar a un juego de ‘Wild Card’ solo si pierden sus dos partidos frente a los Leones y los Criollos y los Gigantes dividen honores. Esto dejaría a Mayagüez a dos encuentros de diferencia del cuarto lugar.

A continuación, los posibles escenarios para la clasificación de dos de los equipos, según un comunicado de la LBPRC: