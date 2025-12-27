Los Indios siguen con vida, pero tienen pocas opciones para clasificar a la postemporada
Una mirada a lo que puede suceder con los últimos dos espacios disponibles en la recta final de la serie regular de la invernal.
Los campeones defensores Indios de Mayagüez están al borde de la eliminación, pero aún controlan su destino de cara al cierre de la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
Con dos juegos restantes contra los Leones de Ponce, Mayagüez podría ni siquiera clasificar a la postemporada a un año de ganar su vigésimo título.
Y es que la derrota del viernes en uno de los dos partidos de la doble tanda que disputaron ante los Senadores de San Juan, les impidió asegurar un juego extra de desempate o un boleto a los playoffs a través del ‘Wild Card’.
Existe la posibilidad de que sean eliminados este sábado, pero todo dependerá de los resultados de estas dos jornadas finales, en las que cada equipo enfrentará al mismo rival.
Los Indios ocupan el quinto lugar de la tabla de posiciones con marca de 18-20, mientras que los Leones ya clasificaron y aseguraron el segundo puesto del escalafón liguero.
Los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina están empatados en la tercera y cuarta posición con récord de 19-19. Esto coloca a la “Tribu” a un solo juego de diferencia de los Criollos y los Gigantes.
Tabla de posiciones LBPRC
|Equipo
|G
|P
|D
EquipoCangrejeros de Santurce
G25
P13
D-
EquipoLeones de Ponce
G22
P16
D3
EquipoCriollos de Caguas
G19
P19
D6
EquipoGigantes de Carolina
G19
P19
D6
EquipoIndios de Mayagüez
G18
P20
D7
EquipoSenadores de San Juan
G11
P27
D14
Mayagüez necesita salir victorioso en al menos uno de sus dos compromisos con Ponce para forzar un juego de muerte súbita el lunes sin importar lo que suceda en la serie particular entre Caguas y Carolina.
Si los campeones defensores pierden el sábado en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y el domingo en el Estadio Isidoro “Cholo” García, su destino ya no estará en sus manos y dependerán de lo que ocurra entre los Criollos y los Gigantes.
Los Indios no podrían aspirar a un juego de ‘Wild Card’ solo si pierden sus dos partidos frente a los Leones y los Criollos y los Gigantes dividen honores. Esto dejaría a Mayagüez a dos encuentros de diferencia del cuarto lugar.
A continuación, los posibles escenarios para la clasificación de dos de los equipos, según un comunicado de la LBPRC:
- Si Mayagüez gana sus dos juegos y Caguas y Carolina dividen sus dos partidos, habría un triple empate. Luego de aplicar el Reglamento del Torneo, Carolina quedaría tercero y Caguas tendría que jugar un encuentro de muerte súbita ante Mayagüez en Caguas, el lunes 29 de diciembre a las 7:21 p.m.
- Si Mayagüez gana sus dos juegos y Carolina gana sus dos partidos ante Caguas, Carolina quedaría tercero, Mayagüez cuarto y Caguas quinto a un encuentro de Mayagüez. Por lo tanto, Caguas disputaría el ‘Wild Card’ en Mayagüez el lunes 29 de diciembre a las 4:21 p.m. De ganar Mayagüez, Caguas se eliminaría. De ganar Caguas, forzaría un segundo partido a siete entradas el mismo día y el que gane clasificaría.
- Si Mayagüez gana sus dos juegos y Caguas gana sus dos partidos ante Carolina, Caguas terminaría tercero y Mayagüez cuarto. Carolina quedaría quinto a un partido de Mayagüez. Por lo tanto, Carolina jugaría el ‘Wild Card’ en Mayagüez el lunes 29 de diciembre a las 4:21 p.m. De ganar Mayagüez, Carolina se eliminaría. De ganar Carolina, obligaría un segundo desafío a siete entradas el mismo día y el que gane clasifica.
- Si Mayagüez divide sus dos juegos con Ponce y Caguas gana los dos ante Carolina, Caguas terminaría en tercer lugar y Mayagüez empataría con Carolina en el cuarto puesto. Bajo este panorama, Mayagüez jugaría en Carolina un partido de muerte súbita el lunes 29 de diciembre a las 7:21 p.m.
- Si Mayagüez divide sus dos juegos con Ponce y Carolina gana sus dos partidos ante Caguas, Carolina terminaría tercero y Mayagüez empataría con Caguas en el cuarto lugar. Como consecuencia, Mayagüez jugaría en Caguas un encuentro de muerte súbita el lunes 29 de diciembre a las 7:21 p.m.
- Si Mayagüez divide sus dos juegos con Ponce y Caguas y Carolina dividen sus dos partidos, Caguas y Carolina terminarían empatados en el tercer lugar, pero Carolina finalizaría tercero y Caguas cuarto. Mayagüez quedaría quinto a un juego de Caguas. Con este resultado, Mayagüez jugaría un juego de Wild Card en Caguas el lunes 29 de diciembre a las 4:21 p.m. De ganar Caguas, Mayagüez se eliminaría. De ganar Mayagüez, forzaría un segundo desafío a siete entradas el mismo día y el que gane clasificaría.
- Si Mayagüez pierde los dos juegos con Ponce y Carolina o Caguas ganan los dos partidos, el que gane los dos entre Carolina y Caguas quedaría tercero y el que pierde los dos tendría que jugar el ‘Wild Card’ en su parque ante Mayagüez el lunes 29 de diciembre a las 4:21 p.m. De ganar Carolina o Caguas, Mayagüez se eliminaría. De ganar Mayagüez, forzaría un segundo juego a siete entradas el mismo día y el que gane clasifica.
- Si Mayagüez pierde los dos juegos con Ponce y Caguas y Carolina dividen sus dos partidos, Carolina queda tercero y Caguas queda cuarto y no se aplica el ‘Wild Card’, ya que Mayagüez terminaría en quinto lugar a dos juegos del cuarto lugar. Si esto ocurre, no habría ‘Wild Card’. Así las cosas, la semifinal A sería entre Santurce y Caguas y la semifinal B entre Ponce y Carolina.