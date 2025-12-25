Los campeones defensores Vaqueros de Bayamón aseguraron su pase a la final de la división Norte de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil, al eliminar al equipo Carolina Team Pro con resultados de 3-1 y 10-2.

Con estas victorias, Bayamón se mantiene en carrera en busca del “back to back”.

Ahora, los Vaqueros esperan por el ganador de la serie semifinal de la división Norte entre Caguas TSD y Camuy Prospect, la cual dará inicio este sábado a las 10:00 a.m. en el parque del barrio Abra Honda, en Camuy. La serie está pactada a un máximo de tres partidos.

Mientras, en la División Sur, los Aibonito Titans visitarán a los Azucareros Jr. de Yabucoa este sábado a las 11:00 a.m. en el Estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo, para dar inicio a la serie final divisional.

La serie se jugará bajo el formato 3-2, y el equipo ganador avanzará a la final por el campeonato de Puerto Rico.

De ser necesario, los juegos decisivos de ambas series se celebrarán este domingo.