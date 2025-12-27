Los Leones de Ponce aseguraron el viernes el segundo boleto clasificatorio a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) tras completar una remontada para vencer, 5-3, a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Ponce ocupa el segundo puesto de la tabla de posiciones con marca de 22-16, mientras que Carolina aún sigue en la pelea por un boleto a los playoffs con récord de 19-19.

Con el partido igualado a tres carreras por bando y con ponceños en posición de anotar, Chris Arroyo pegó sencillo remolcador de la cuarta carrera de los sureños. Acto seguido, un elevado de sacrificio de Jesmuel Valentín trajo la quinta vuelta de los visitantes.

Carolina abrió el pizarrón en el cierre de la primera entrada, cuando Jackson Goddard realizó un engaño con las bases llenas, marcando desde tercera base Miguel Pabón. Acto seguido, sencillo de Félix Stevens trajo dos carreras más para la causa carolinense.

En Carolina los Gigantes anotaron primero. 🔥👀 pic.twitter.com/aOBNlCBPG0 — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 27, 2025

Goddard se llevó el triunfo al lanzar por espacio de cinco entradas con seis ponchetes y tres carreras permitidas. Ángel Reyes cargó con el revés al permitir dos carreras en un tercio de entrada. El derecho Andrew Marrero lanzó la entrada de recoger los bates para apuntarse su 14 salvamento del año.

Santurce tendrá ventaja local

En el Estadio Hiram Bithorn, el derecho Collin Wiles lanzó pelota de cuatro hits para ayudar a los Cangrejeros de Santurce a conseguir una blanqueada, 6-0, sobre los Criollos de Caguas.

Con el triunfo, Santurce aseguró el primer lugar del torneo con balance de 25-13. Caguas, por su parte, cayó a 19-19, pero continúa en la batalla por uno de los boletos clasificatorios al protagonizar un empate con los Gigantes de Carolina.

Ambientazo en el Bithorn. ¡SABOR A POSTEMPORADA! 🤩 pic.twitter.com/VxB5XjNUnY — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 27, 2025

Wiles consiguió su primer triunfo de la temporada y puso su récord en 1-1 luego de no permitir anotaciones en las seis y dos tercios de entradas trabajadas. Al trabajo de Wiles en la loma le dieron continuidad los serpentineros Andrew Vázquez, Andrew Baker y Robert Gsellman.

Los maderos de la alineación santurcina comenzaron a tronar con mayor contundencia en una tercera entrada, en la que conectaron cuatro hits y anotaron sus primeras dos carreras del partido. Las anotaciones llegaron producto de un sencillo de Edwin Arroyo y un triple de Yohandy Morales.

Los Cangrejeros llenaron las primeras dos almohadillas ante el relevista derecho de los Criollos, Marvin Gorgas, en la séptima entrada. Entonces, con ese panorama, Edwin Arroyo recibió al relevista Alex Claudio con un indiscutible que impulsó dos anotaciones más y colocó el partido 4-0.

Un doble, el cuarto de los crustáceos en el desafío, de Johneshwy Fargas y un sencillo de Rubén Castro hicieron que los Cangrejeros aumentaran su ventaja, 6-0 en la octava entrada.

Los Criollos consiguieron poner corredores en posición anotadora luego de dos outs en la novena entrada con un error del tercera base Jack López. No obstante, Gsellman dominó con batazo por el cuadro a Onix Vega para cerrar el juego.

La derrota le correspondió al abridor Dereck Rodríguez (2-3) al permitir dos carreras en seis entradas trabajadas, en las que también toleró nueve hits y propinó un ponche.

Dividen honores en Mayagüez

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Indios de Mayagüez y los Senadores de San Juan dividieron honores, 3-1 y 5-1, en una doble jornada debido a la suspensión de juego programado para el martes, 2 de diciembre, por las inclemencias del tiempo.

Con el resultado, los Indios elevaron su marca a 18-20 para colocarse a un partido y medio del último boleto clasificatorio, cuando restan dos jornadas por disputarse de la temporada regular. San Juan, ya eliminado de la contienda, colocó su foja en 11-27.

Mayagüez se llevó el segundo en su doble jornada. 👊🏹 pic.twitter.com/tGt1xpW3uO — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 27, 2025

En el primer partido, los Senadores le administraron tres diferentes dosis amargas para sus contrincantes. La primera de ellas fue un indiscutible de Calvin Estrada al jardín derecho para colocar su primera raya en la pizarra, 1-0, en la tercera entrada. Luego Kenen Irizarry empujó la segunda carrera con otro hit, esta vez al jardín central en el cuarto episodio.

La “Tribu” reaccionó en la parte baja ante Rubén Ramírez cuando un sencillo de Danny Ortiz acercó a Mayagüez, 2-1. Sin embargo, la novena capitalina recuperó terreno perdido con un elevado de sacrificio del importado Narciso Crook para el 3-1 en la quinta entrada.

El derecho Agnel Miranda (1-1) se apuntó el triunfo luego de lanzar una entrada en blanco en labor de relevo. Su compañero Iván Houellemont se agenció su primer salvamento de la temporada. En cambio, Brian Morán (0-3) cargó con el revés al darle paso a dos carreras en tres y un tercio de entrada trabajada. El zurdo propinó tres ponches.

En el segundo encuentro, los Senadores también fueron los primeros en anotar carrera. Esta vez lo hicieron con una línea de Jadiel Sánchez en el cuarto episodio. Pero, Mayagüez empató rápido el partido, en la parte baja, con un cuadrangular solitario del veterano Anthony García por encima de la verja del jardín izquierdo.

Luego los Indios tomaron el comando del partido, 5-1, con un ramillete de cuatro carreras en la sexta entrada con un par de doble de Mario Feliciano y Matthew Lugo así como un sencillo del bateador emergente Reymond Fuentes.

El derecho Luis puso su récord en 4-0 luego de llevarse la victoria en una labor de una y dos tercios de entrada trabajada. Ahora, aumenta a 24.2 la cantidad de entradas en las que no ha permitido anotación en la temporada. La derrota fue para Brady Tedesco (1-4) luego que fueran a su cuenta tres carreras en cinco y un tercio de entrada.

La acción de “La Pro” continuará el sábado, cuando los Cangrejeros reciban a los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn, los Leones enfrenten a los Indios en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y los Criollos se midan con los Gigantes en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Todos los partidos podrán verse, desde las 7:00 p.m., a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales. El juego entre San Juan y Santurce será transmitido por Wapa Deportes.