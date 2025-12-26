El asistente de Los Vaqueros de Bayamón del BSN, Elías Larry Ayuso Carrillo, conocido como Larry Ayuso, se vio involucrado la noche de Navidad en un accidente de tránsito en la intersección del expreso Manuel Rivera Morales (PR-181) con la carretera PR-172 que conduce al barrio Cuevas en Trujillo Alto.

En una cuenta de Facebook, Ayuso, de 48 años, publicó un vídeo con imágenes del accidente, que dice pudo haber sido trágico, y le da gracias a Dios por protegerlo.

“Gracias a toda esa gente bonita que Dios puso en ese momento, yo los llamo Ángeles. De rodillas ante ti JESUS”, finaliza la publicación.

Según la querella, la llamada de alerta se recibió a las 7:25 p.m. del Día de Navidad, en circunstancias que se encuentran bajo investigación de las autoridades.

La oficina de prensa de la Policía, indicó que al llegar a la escena, los agentes localizaron la camioneta de Ayuso Carrillo marca Dodge RAM 2500 y una guagua Toyota RAV4, chocadas.

Como resultado del accidente el exbaloncelista Ayuso Carrillo y la conductora de la Toyota, Daisy Vázquez De Jesús, resultaron con lesiones.

Vázquez De Jesús fue transportada en ambulancia a una institución hospitalaria del área para una evaluación médica, mientras que Ayuso Carrillo fue evaluado por paramédicos en el lugar.

El agente Iván Figueroa, adscrito al distrito policiaco, continúa con la investigación.

​