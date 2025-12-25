Los Patriotas de Lares han sido una de las mayores sorpresas que ha dejado esta temporada de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Lares, uno de los pueblos con más historia en el deporte de la malla alta, volvió a acoger una franquicia de la LVSM con el traslado de los Indios de Mayagüez a la “Ciudad del Grito” a mediados de abril.

Contra todo pronóstico, lograron establecerse como uno de los sextetos más competitivos del torneo y el lunes clasificaron a las semifinales tras barrer a los Gigantes de Carolina en los cuartos de final.

El pase de los Patriotas a la siguiente etapa de la postemporada confirmó un choque con sus eternos rivales del “Duelo de la Montaña” y bicampeones defensores, los Caribes de San Sebastián. Quizá ni se le cruzó por la mente al apoderado Felipe Vélez que este choque se diera tan pronto en esta fase del torneo, cuando trajo de vuelta el voleibol a su pueblo por primera vez desde la desaparición del equipo en 2021.

“Te voy a ser bien honesto, la primera meta, como franquicia, era hacer un plan de trabajo a largo plazo para tres o cuatro años. Pero poco a poco, a través de movidas que hicimos y piezas que fuimos integrando, todo empezó a cambiar”, relató José “Freddy” Bujosa, dirigente de los Patriotas, a Primera Hora .

“Cuando fuimos armando este rompecabezas con las firmas de los refuerzos y nativos, lo que empezó como un plan de varios años se transformó en pensar que teníamos lo necesario para competir en la final”, continuó el técnico.

La primera movida de Lares que sacudió el panorama de la LVSM fue la adquisición de Pablo Guzmán, Jugador Más Valioso de la final 2024, en un cambio con San Sebastián por una suma de dinero que nunca fue revelada.

Esto luego de que los Caribes no llegaran a un acuerdo con el veterano después de estar más de un mes en negociaciones. Y la realidad es que, sin su experiencia, tal vez los Patriotas no estuviesen en esta posición.

“A Pablo siempre le han gustado los proyectos. Se entusiasmó y creyó en este proyecto. Fue partícipe también del proyecto de los Caribes, pero nos dio la oportunidad de volver a creer en el pueblo de Lares. Creyó en mí, creyó en la administración y, a partir de eso, mucha gente creyó también”, sostuvo Bujosa.

Pablo Guzmán levanta el trofeo de Jugador Más Valioso de la final 2024, que ganó con los Caribes de San Sebastián. ( Jorge A Ramirez Portela )

La firma de Guzmán desencadenó un efecto dominó en Lares, ya que la gerencia de los Patriotas procedió a adquirir otras figuras como Jonathan Rodríguez, Luis Carlos Ruiz, Óscar Fiorentino y Jahir Santiago, además de los refuerzos Garrett Muagututia y Nick West.

“Somos un equipo de tradición”

Con esta plantilla, los Patriotas se fueron de tú a tú con los mejores sextetos de la LVSM a lo largo de la campaña y la “Ciudad del Grito” volvió a creer.

“Somos un equipo de tradición. Por muchos años fuimos un equipo de impacto y contendiente al campeonato. Eso era lo que buscaba la fanaticada, porque lamentablemente el personal que trajo la franquicia en 2021 no lo hizo de la mejor manera, y el pueblo quería algo sólido”, comentó el entrenador, quien fue jugador de Lares desde finales de los 90 hasta principios de los 2000.

“Yo viví momentos grandes como jugador en Lares, como el campeonato de 2002. Eso era lo que quería devolverle al pueblo. Que Lares volviera a tener opciones de vivir ese tipo de experiencias y esa satisfacción…Me atrevo a decir el 80% de la fanaticada que estaba en el lunes en Carolina era de Lares. Se están moviendo a las canchas y así era cuando yo jugaba. Es algo que hace que se le erice la piel a uno porque esto es algo que hemos logrado en cuestión de meses”, abundó Bujosa.

Lo cierto es que, con las piezas que tienen, los Patriotas tienen posibilidades de tumbar a los bicampeones. Santiago tuvo la mejor actuación ofensiva en la serie regular cuando anotó 44 puntos frente a San Sebastián, el miércoles, 26 de noviembre. También fue el quinto mejor anotador del torneo con un total de 342 unidades.

West, por su parte, figura décimo en anotaciones con 239 tantos y encabezó el departamento de bloqueos con un promedio de 0.77 por encuentro. Mientras, Guzmán terminó cuarto entre los pasadores con una media de cuatro pases por desafío y Ruiz cerró quinto en acomodos con un promedio de 5.05.

Los Patriotas suman tres campeonatos y seis subcampeonatos en sus vitrinas. El último título que conquistaron fue en 2011.

La semifinal contra los Caribes está programada para comenzar este viernes en el Coliseo Luis Aymat Cardona, de San Sebastián, a partir de las 8:00 p.m. La serie será al mejor de siete partidos.