Un nuevo capítulo en la historia del deporte de la malla alta en Puerto Rico será escrito a partir de este viernes, cuando los Caribes de San Sebastián enfrenten a los Patriotas de Lares en las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

David Chaparro, gerente general de los Caribes, recuerda con claridad cómo hace dos décadas el clásico “Duelo de la 111” se vivió en esta etapa de la postemporada. En aquel entonces, los protagonistas no eran Pelegrín Vargas, hijo, ni Jair Santiago, sino figuras como Enrique “Papolito” López y José Rivera.

San Sebastián eliminó a Lares antes de eventualmente caer en final ante unos Changos de Naranjito que venían de ganar dos campeonatos consecutivos. Pero en la actualidad, las circunstancias son muy distintas a las de 2005.

Los Caribes son considerados la nueva dinastía de la LVSM y van en busca de su tercer título corrido, mientras que los Patriotas quieren mantener vivo el sueño de regresar al trono en su primera campaña desde su desaparición en 2021.

“Pienso que esta semifinal va a ser una serie dura, pero no tengo la menor duda de que vamos a salir con la victoria. Nuestro equipo ya tiene experiencia en estos escenarios grandes, está bien preparado y bien confeccionado. Empezamos en casa y a cualquier contrincante se le ha hecho difícil ganarnos aquí por los pasados tres años”, expresó Chaparro a Primera Hora .

San Sebastián finalizó la temporada regular como líder de la tabla de posiciones con récord de 19-2, la mejor marca en la historia de la franquicia. Sus únicas derrotas fueron ante los Plataneros de Corozal y los Cafeteros de Yauco. Además, dominaron su serie particular contra Lares, 3-0, aunque los tres encuentros se definieron en el máximo de tres parciales.

Por esto, el gerente general del “Pepino” entiende que esta versión de los Caribes es la mejor de las últimas tres campañas, a pesar de que perdieron a una figura como Pablo Guzmán, Jugador Más Valioso de la final 2024, en la temporada muerta.

“De los últimos tres años, este ha sido nuestro mejor récord en la temporada regular. Esto se debe a que nuestro núcleo ha sido el mismo: Pelegrín (Vargas), Howard (García), Tony (Anthony Negrón), Pedro (Rosario)... En 2023, tuvimos a Chamo (Marcos Liendo) y, en 2024, a Enger (Mieses), y los refuerzos siempre van a llegar”, sostuvo Chaparro.

“Yo no tengo duda de que este es el mejor equipo que hemos confeccionado y eso se refleja en el récord. Tal vez el peor partido que jugamos fue en Barranquitas contra los Plataneros y perdimos en cuatro sets a punto de irnos a un quinto. En Yauco, perdimos en el quinto set. Simplemente, fueron mejores que nosotros”, continuó.

Los Caribes no pudieron llegar a un acuerdo para extender el contrato de Guzmán tras más de un mes de negociaciones y lo enviaron a Lares en un cambio por motivos económicos que nunca fueron revelados. El veterano fue una de las piezas que ayudó a los Patriotas a llegar a esta fase del torneo y terminó en la cuarta posición del departamento de pases.

Sin embargo, el gerente general de San Sebastián piensa que su salida abrió el espacio para que Vargas asumiera el liderazgo ofensivo del “Pepino”.

“Como todo en la vida, un capítulo se cerró y otro se abrió. Pablo hizo un gran trabajo desde el 2021, cuando nos ayudó a llegar a la final. Dejó una huella en San Sebastián y era hora de pasar la batuta. Siempre San Sebastián se ha caracterizado porque dejamos que los jugadores vayan a donde quieran ir si no quieren estar aquí. Los Caribes ya estaban preparados para pasar la página de Pablo Guzmán y darle todo en sus manos a lo que es el jugador franquicia, Pelegrín Vargas”, aseguró Chaparro.

Vargas, por su parte, luce como un serio candidato para el premio de Jugador Más Valioso de la LVSM. Fue el tercer mejor anotador del torneo con 391 puntos, al tiempo que lideró el departamento de saques con un promedio de 0.55.

Pelegrín Vargas, hijo, se prepara para un saque. ( Suministrada )

Lares asume el reto de enfrentar al bicampeón

No obstante, los Patriotas no clasificaron a las semifinales por casualidad. Con un plantel que incluye a Santiago, Jonathan Rodríguez, Luis Carlos Ruiz, Óscar Fiorentino y Nick West, el dirigente José “Freddy” Bujosa está esperanzado en que les darán el palo a los bicampeones en las semifinales.

“Para ser campeón, uno tiene que ganarle a cualquier equipo. A veces los equipos quieren evitar cruzarse con ciertos equipos, pero si esto es lo que tocó, nosotros vamos a ir a cada juego con la mentalidad de ganar… Ahora mismo, el grupo está bien unido y se siente preparado para este cruce. La parte mental será lo más importante. Si jugamos nuestro juego inteligente, no me cabe duda de que vamos a sacar esa serie”, afirmó Bujosa.

El técnico señaló que una de las razones por las que San Sebastián dominó el “Duelo de la 111” en la serie regular fue porque Lares saltó a cancha en los últimos dos con un sexteto sumamente diezmado, que los obligó hasta utilizar a Jovany Torres en el medio. Pero ahora el conjunto lareño tendrá a todos sus jugadores disponibles, con excepción de Kevin Torres.

“Con la plantilla completa es diferente. La mentalidad en la postemporada cambia por completo también. No es lo mismo una serie de temporada regular que una semifinal en la postemporada”, indicó Bujosa.

Los tres partidos entre los Caribes y los Patriotas, además de irse al máximo de cinco sets, han estado llenos a su capacidad tanto en el Coliseo Luis Aymat Cardona como el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo. Chaparro y Bujosa no esperan menos en esta serie al mejor de siete juegos.

Los Caribes de San Sebastián se preparan para un ataque frente a los Patriotas de Lares. ( Suministrada )

“Yo diría que todos los playoffs, tal vez sea la serie más vista, importante y llena. Todavía quedan boletos, pero ayer (lunes) arrancó la venta y la gente iba por 10 o 15 boletos. Nadie iba a la boletería a comprar uno solo”, opinó el gerente general de San Sebastián.