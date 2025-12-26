WWE volverá al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con un Premium Live Event (PLE) en mayo de 2026, supo Primera Hora .

Según una fuente de este medio, la empresa de lucha libre estaría celebrando el próximo 9 de mayo un evento similar al que llevó a cabo en 2023. Sin embargo, la fecha es preliminar y la cartelera podría posponerse unas semanas.

Dentro de las negociaciones, se ha hablado de la posibilidad de volver a realizar Backlash, como en aquel entonces, o Saturday Night’s Main Event.

El portal Post Wrestling reportó que WWE celebrará de nuevo Backlash en el “Choliseo”, pero, de acuerdo con la persona que habló con este diario, aún no está confirmado cuál será el evento que la compañía traerá a la isla.

La fuente también informó que, además del PLE, WWE está en conversaciones para presentar el programa semanal SmackDown en Puerto Rico un día antes de la cartelera, tal como ocurrió en 2023.

Hasta el momento, se desconoce qué superestrellas participarán en estos dos eventos, aunque se espera que sean las principales, al tratarse de un PLE. En Backlash de 2023, participaron luchadores como Cody Rhodes, Brock Lesnar, Rhea Ripley y Seth Rollins.

28 Fotos El Coliseo de Puerto Rico estalló de algarabía total en la cartelera de WWE Backlash.

La programación de WWE en 2026 estará enfocada en el retiro de Lesnar y AJ Styles, por lo que existe la posibilidad de que estos dos sean parte de estas funciones.

En años recientes, WWE ha implementado una política interna de pujas mandatorias en la que participan gobiernos estatales para realizar este tipo de carteleras en sus ciudades.

Por esto, el Gobierno de Puerto Rico puede que haya pagado una cifra millonaria para efectuar este evento en el “Choliseo”.

Primera Hora también supo que AEW está en conversaciones para realizar un evento no televisado en Puerto Rico, aunque todavía se encuentra en etapas preliminares.

En 2023, Backlash fue estelarizado por un combate entre Rhodes y Lesnar, pero el espectáculo se lo “robó” la pelea callejera entre Bad Bunny y Damian Priest. Esa fue la última vez que el artista puertorriqueño se trepó en un ring.