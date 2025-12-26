El puertorriqueño Oscar Collazo ingresó a la más reciente lista de los 10 mejores boxeadores libra por libra de la prestigiosa revista The Ring.

Collazo, campeón de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ocupa el décimo puesto tras el sorpresivo retiro del estadounidense Terence Crawford.

Esto lo convierte en el único boricua que aparece en el listado, publicado en Nochebuena, pese a que la isla cuenta con otros campeones mundiales como Xander Zayas, Subriel Matías y René “Chulo” Santiago.

Collazo mantuvo este año su invicto en 13 salidas con dos defensas exitosas ante el mexicano Edwin “Canito” Hernández y el filipino Jayson Vayson. El villalbeño noqueó a Hernández en el quinto asalto, mientras que la esquina de Vayson tiró la toalla en el séptimo.

La lista de The Ring es encabezada por el campeón indiscutido de peso pesado, Oleksandr Usyk. Le siguen Naoya Inoue (2), Jesse “Bam” Rodríguez (3), Dmitry Bivol (4), Artur Beterbiev (5), Junto Nakatani (6), Shakur Stevenson (7), David Benavidez (8) y Devin Haney (9).

📋 The Ring’s latest pound-for-pound rankings:



‼️ Oleksandr Usyk is officially No. 1 following the retirement of Terence Crawford, while Ring strawweight champion Oscar Collazo enters the rankings at No.10.



Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/O9asIo009z — Ring Magazine (@ringmagazine) December 24, 2025

Por otro lado, la plataforma también señaló que considera a “Chulo” Santiago como el mejor púgil de la división minimosca (108 libras), luego de unificar los títulos de la OMB y la AMB la semana pasada en Japón. The Ring lo tenía antes ubicado en el tercer escalón de su peso.