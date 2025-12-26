La Liga de Béisbol Femenino de Puerto Rico entra en su etapa culminante este domingo con el inicio de la serie final por el campeonato de Puerto Rico, entre las Artesanas de Las Piedras y las Taínas de Utuado en el parque de El Tuque en Ponce.

La final arrancará con un doble juego a partir de las 10:00 a.m. y se disputará a un máximo de cinco partidos.

Ambos equipos llegan en gran momento tras barrer 3-0 sus respectivas series semifinales. Las Taínas despacharon a las Maceteras de Vega Alta, mientras que las Artesanas hicieron lo propio ante las Ponys de Santa Isabel.

La consistencia mostrada por ambas novenas también se reflejó en la fase regular, donde Utuado finalizó como líder con marca de 12-2, seguido de cerca por Las Piedras, que ocupó el segundo puesto con récord de 11-3.

Utuado es una franquicia establecida este año, tras su traslado desde Arecibo, una histórica organización del béisbol femenino que dominó el torneo durante más de una década, incluyendo cuatro campeonatos consecutivos en sus últimas participaciones. Ahora, bajo el nombre de Taínas, la novena busca escribir su propio capítulo en la historia del torneo.

Por su parte, Las Piedras es uno de los pocos equipos que ha logrado romper la hegemonía arecibeña, cuando se coronó campeón por primera vez en 2019, luego de eliminar a las Lobas en la semifinal y superar a las Poetas de Juana Díaz en la serie final.

Las Taínas son dirigidas por Diamilette Quiles, exjugadora del Equipo Nacional, quien buscará su tercer campeonato como dirigente, mientras que las Artesanas cuentan al mando con José Vicente Delgado, exjugador del Béisbol Superior Doble A y miembro del club de bateadores con 500 hits.