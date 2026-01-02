Los Atléticos de San Germán anunciaron el viernes la contratación del centro Montrezl Harrell como su segundo refuerzo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Harrell, un exjugador de la NBA que ganó el premio Sexto Hombre del Año en 2020 con los Clippers de Los Ángeles, debutó la campaña anterior en la llamada “liga más dura” con los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Se integró a mediados de mayo al quinteto del dirigente Carlos González en sustitución de Reggie Perry, pero tuvo una corta estadía de apenas ocho juegos en los que promedió 14.3 puntos, seis rebotes y 0.8 bloqueos por encuentro.

Poco después de su salida, se estrenó en la BIG3, liga profesional de baloncesto 3x3, en las filas de los Chicago Triplets. Esto debido a que Harrell tenía un acuerdo con Chicago equipo antes de su participación en el BSN.

El estadounidense, de 31 años y 6’7” de estatura, fue cortado en diciembre de los Adelaide 36ers en la NBL de Australia tras conocer que arrojó positivo a cannabis en una prueba antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) mientras jugaba para los Xinjiang Flying Tigers en la CBA de China en abril del año pasado.

Como consecuencia, deberá cumplir una suspensión de tres meses, que finalizará en febrero. Michael Randall, de CODE Sports Basketball, informó que la sanción le prohíbe jugar en cualquier liga que opere bajo el código de la WADA. El torneo 2026 del BSN empieza el 21 de marzo.

Los Atléticos, que no clasificaron a la postemporada en la campaña anterior tras terminar quintos en la Conferencia B con marca de 15-19, no se han quedado quietos en la temporada muerta. A mediados de diciembre, anunciaron al armador Alex Hamilton como su primer importado.

Además, extendieron el contrato de André Curbelo y adquirieron a Georgie Pacheco en un cambio con los Indios de Mayagüez por Tjader Fernández. Asimismo, sumaron a Julián Torres, Christian Pizarra y Onzie Branch, y concretaron el regreso del asistente Manolo Cintrón.