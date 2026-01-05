Los Cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina tomaron ventaja anoche de sus respectivas series semifinales de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En el estadio Hiram Bithorn, un triple de Jeremy Arocho en la octava entrada rompió un empata a tres carreras para conducir a los Cangrejeros al triunfo, 6-3, sobre los Criollos de Caguas.

Con el resultado, los Cangrejeros se van al receso por el Día de Reyes con el dominio de la Serie Semifinal A, 2-1.

El partido al inicio pareció una repetición del primer desafío entre ambas novenas. Los Criollos atacaron temprano y anotaron dos carreras en la primera entrada. Luego de un out, el abridor de los Cangrejeros, Ashton Goudeau, le dio un boleto gratis a Nelson Velázquez. Acto seguido, Vimael Machín conectó un indiscutible, Goudeau dominó con elevado a José Miranda y Anthony García se encargó de remolcar a sus compañeros con un sencillo al jardín derecho.

Sin embargo, los Cangrejeros acortaron distancia rápidamente en la parte baja de la entrada. El derecho de los Criollos, Harrison Francis, embasó a Jeremy Arocho al inicio de la tanda ofensiva y Edwin Arroyo lo guió al plato con un sencillo al jardín central para acercar a Santurce 2-1.

Más adelante, un cuadrangular de Brian Navarreto que fue a parar a las gradas de metal del jardín izquierdo empató el desafío 2-2 en la cuarta entrada.

La novena cagueña recurrió al juego pequeño para tomar la delantera en el séptimo acto, el que todos llaman el de la suerte. Primero, Luis Vázquez llegó a la inicial con un batazo por el cuadro que no pudo ser manejado rápidamente por el relevista Blane Abeyta. Después Gustavo Meléndez se sacrificó con toque para adelantarlo a la intermedia y Willy Vásquez pegó un rodado de out por el lanzador mientras Vázquez anotaba una raya más para colocar la pizarra 3-2.

No obstante, la ventaja esta vez duró poco. En la parte baja, los crustáceos empataron una vez más el partido, esta vez 3-3, con un indiscutible de Yohandy Morales al predio central.

Un hit de Jack López y dos bases por bolas concedidas por el derecho Yacksel Ríos a Navarreto y Andrew Velázquez hizo que se llenaran las almohadillas de Cangrejeros, con solo un out, en la octava entrada. Con ese panorama, Arocho se vistió de héroe y con un triple produjo un ramillete de tres carreras para que Santurce se fuera al frente. 6-3.

La victoria fue para el relevista Luis Quiñones (1-0) al no permitir carreras en las últimas dos entradas. El derecho toleró un hit y concedió un boleto gratis. La derrota fue para Roel Ramírez (0-1) luego de darle paso a dos carreras en uno y un tercio de entrada. Además, los bateadores de Santurce le conectaron tres hits, dio una base por bolas y acumuló tres ponches.

Ceballos se viste de héroe

Un cuadrangular de Sabin Ceballos remolcó tres carreras en la octava entrada para ayudar a que los Gigantes de Carolina derrotaran, 5-3 a los Leones de Ponce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Fue el segundo triunfo de los Gigantes como visitantes y ahora dominan la Serie Semifinal B, 2-1.

Por segundo partido consecutivo los Leones consiguieron su primera anotación con un batazo de largo metraje. Esta vez el cuadrangular solitario provino del bate del veterano Jesmuel Valentín a lo profundo del jardín derecho. Luego del jonrón, el serpentinero de los Gigantes Eduardo Rivera tuvo problemas de control y embasó a Emmanuel Rivera y Anthony Calarco. Posteriormente, William Simoneit llegaba a la iniciar por un error en el tiro del antesalista Deniel Ortiz mientras que Rivera anotaba la segunda carrera de Ponce en la primera entrada.

La tercera anotación de los Leones llegó producto de un enorme cuadrangular de Edwin Díaz por el jardín izquierdo en la parte baja del tercer episodio.

Los Gigantes anotaron su primera carrera en la cuarta entrada, en las piernas de Isán Díaz, con una potente línea de Jan Hernández al jardín izquierdo y colocaron la pizarra 3-1.

Con el partido en su contra y las bases llenas en la octava entrada, el bateador emergente Félix Stevens se sacrificó con elevado para hacer que Carolina le tocara la puerta a Ponce, 3-2. Inmediatamente después, Hernández fue retirado por la vía del ponche y Sabin Ceballos se fue para la calle por el jardín derecho para remolcar tres carreras y darle la delantera definitiva a su novena 5-3.

En relevo, la victoria le correspondió al derecho Ricardo Vélez (1-0) en una labor de tres entradas en las que solo dio paso a un indiscutible y retiró a cinco bateadores de Ponce por la vía del ponche. En tanto, Eric Torres (0-1) sufrió el revés al permitir dos carreras en una entrada lanzada. Son las primeras dos carreras que le marca un equipo a Torres en toda la temporada. El zurdo también propinó dos ponches.

La Serie Semifinal A continuará próximo miércoles, 7 de enero de 2026, en el Estadio Yldefonso Solá Morales cuando los Cangrejeros visiten a los Criollos mientras que la Serie Semifinal B seguirá en el Estadio Roberto Clemente Walker cuando los Gigantes reciban a los Leones. La postemporada de la LBPRC va a ser transmitida de manera simultánea por WAPA Deportes y WAPA 4.3 a partir de las 7:00 p.m. Además, los partidos podrán verse a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.