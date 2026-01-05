Las Taínas de Utuado se proclamaron nuevas campeonas de la Liga de Béisbol Femenino al imponerse con resultados 19-0 y 4-1 sobre las Artesanas de las Piedras este domingo en el Estadio Cristóbal “Cagüitas” Colón.

Con el triunfo, Utuado conquistó el primer título de esta franquicia bajo su nuevo nombre, luego del traslado desde Arecibo.

En el primer juego, Janiliz Rivera lanzó la ruta completa, permitió cuatro imparables y ponchó a dos rivales para guiar la blanqueada.

También aportó con el bate al remolcar cuatro carreras, mientras Kristina Ramírez impulsó tres.

Por su parte, Eva Torres tuvo jornada perfecta de 2-2, con cuatro carreras anotadas y una empujada.

Rivera fue escogida Jugadora Más Valiosa de la serie final, al protagonizar dos de las tres victorias de las Taínas en una serie que concluyó 3-1.

En el segundo desafío, Noelia de Jesús cubrió todas las entradas. Permitió cuatro hits, una carrera y recetó dos ponches para asegurar el campeonato.

El campeonato también marcó un logro especial para la exjugadora nacional Diamilette Quiles, quien alcanzó su cuarto título como dirigente.